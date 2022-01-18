無畏貨幣緊縮前景 資金流入全球與美國股票型資產

美國12月CPI與PPI月增幅放緩，零售銷售、製造業產出及消費者信心指數均呈現下滑，增強通膨可望緩解的期待，加上聯準會主席鮑爾承諾將遏制高通膨及多位官員支持三月升息，而中國十二月通膨低於預期則加深人行未來寬鬆的預期，帶動全球股市與新興股市聯袂收紅。依據彭博資訊統計，整體股票型ETF近一週資金淨流入292億美元，各主要股市皆為資金淨流入，其中主要流入全球與美國股市922億及916億美元，中國、歐洲、新興市場及亞太股市則分別有36.3億、15.9億、15.8億及5.6億美元淨流入，日本、拉美及東歐股市亦分別有0.5億、0.5億及0.1億美元資金淨流入。

富蘭克林證券投顧分析，今年來聯準會持續展現鷹派立場，牽動投資人敏感神經，但過去一週金融市場走勢開始出現分化，包括美國十年期公債殖利率升勢放緩、美元指數甚至出現利多出盡走勢，激勵新興國家資產表現，而先前承壓較重的美國科技股也吸引低接買盤回流。著眼美國經濟已進入擴張中期，基期因素讓未來幾個月通膨仍將欲小不易，聯準會政策轉為緊縮實屬正常，券商普遍預期今年將升息三至四次，並於第三季開始縮表，聯準會提前採取行動也為後續緊縮速度保留彈性。歷史經驗顯示，聯準會首次升息前後美國股市橫盤震盪機會高，升息也將壓抑股市本益比，但隨著投資人接受聯準會的政策轉變，基本面行情將支撐股市多頭續航，著眼短線美股可能維持高檔震盪，類股及區域輪動速度加快，建議投資人可以產業多元布局的美國平衡型基金為核心，提高投資組合防禦力，並可兼顧收益及類股輪動機會。股票投資建議採取分批進場或大額定期定額策略介入，看好具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，抗通膨及受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，以及以內需和創新成長為導向的新興亞洲小型股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業有數位化轉型的結構趨勢支持，企業隨著經濟狀況好轉料將提高科技投資，尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。2022年持續鎖定與數位轉型相關的十大子主題，包括人工智慧/機器學習、新商務、雲端運算、數位媒體轉型、數位客戶互動、金融科技/數位支付、物聯網及5G、電氣化及自動化、網路安全、未來工作。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，2022年全球經濟成長動能放緩、通膨維持高檔、聯準會貨幣政策趨緊的環境下，基礎建設類股可望展現三大優勢，包括抗景氣循環的低波動特性、實體資產抗通膨，以及兼具股利和資本利得空間的獲利機會，精選已做好迎向低碳經濟轉型準備的美歐公用事業、再生能源和能源傳輸基建，以及評價面仍被低估的美國鐵路和歐洲運輸產業。