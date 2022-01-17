碳費即將上路 會計師分析未來財報影響

環保署最快2023年開始徵收碳費，有關碳定價機制在財務報表上應該如何認列，資誠聯合會計師事務所今（17）日指出，目前市場上主要以「完全市價法」、「結清成本法下的初始市價法」、「結清成本法下的名目金額法」三種方式來認列。

資誠再生能源事業服務主持會計師蔡亦臺指出，碳費應依據國際財務報告解釋公報第21號 – 公課，於義務事項發生時認列負債，並於當期損益表認列相對應之成本或費用。而碳總量管制與排放交易機制下產生的碳權交易，自國際財務報導解釋委員會(IFRS IC)發布國際財務報告解釋公報第3號 - 排放權延伸，在財務報表上，碳權為無形資產，碳排放為排放負債，目前市場上有三種常見的方法：

一、在「完全市價法」之下，自市場取得的碳權須以取得時的購買價格衡量，政府分配的碳權，須以當時的市價衡量，而排放負債，需以市價進行衡量。

二、若依「結清成本法下的初始市價法」，碳權的處理與完全市價法相同，惟排放負債是以相對應的碳權取得成本衡量。

三、若依「結清成本法下的名目金額法」，政府分配的碳權通常金額為$0，自市場取得的碳權須以取得時的購買價格衡量，而排放負債僅認列排放量超出政府配額的部分。惟不論採取何種方法，於碳權及排放負債結清時，對企業之損益淨影響皆同，均反映自交易市場取得碳權的成本。

蔡亦臺表示，現今市場上對碳權交易的會計處理多有歧異。依據PwC調查，採取結清成本法下名目金額法的企業較多，就碳權後續衡量而言，有77%的企業並未執行重新衡量，可見市場在意碳權價格波動而導致財務報表損益之波動，而有依據市價重新衡量之企業，其認列方式也不盡相同。

資誠再生能源事業服務協理廖容翎表示，現今各地碳權交易價格分歧且波動甚鉅，且各地碳權價格不斷上漲，碳排放的會計處理佔財務報表的重要性越來越高，不一致的會計處理將導致企業間財務報表缺乏可比較性，而影響投資人之投融資決策，企業應持續關注。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺建議，台灣企業要化危機為轉機，需加快腳步採取行動，關注IASB針對汙染定價機制的會計處理議案討論結果，並依據TCFD的指引透明揭露，領先同業成功轉型，成為永續成長的產業領導企業。