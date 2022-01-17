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雲豹能源成立售電公司 搶攻綠電商機

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

隨著企業再生能源購置需求提升，國內綠電交易市場逐步熱絡，雲豹能源（6869）成立售電業公司天能綠電，提供再生能源供電和售電一條龍服務，積極投入綠電交易市場，以滿足企業綠電採購需求，針對加入ESG倡議之企業、用電大戶及國際大廠供應鏈業者，提供購售電服務。

天能綠電取得經濟部能源局核發售電業執照，已協助玉山金控完成集團首筆綠電轉供，充足的綠電供應及熟稔掌握轉供流程，得到玉山金控的肯定，拿下轉供合作契約，天能綠電以最迅捷的速度向台電、能源局及憑證中心辦理綠電及憑證購售電程序，並於110年完成供電。此次購售電合作，也響應玉山金控ESG永續倡議的行動，透過使用再生能源，降低溫室氣體排放，減緩對氣候與環境的衝擊。

由於雲豹能源在北中南各地皆持有多座大型太陽能電廠，加上全台最大漁電共生場域預計111年底完工，以及未來離岸風電等，綠電不餘匱乏，將透過天能綠電銷售平台賣給客戶，滿足市場上用電大戶、供應鏈廠商、中小企業等購買綠電需求。日前在Energy Taiwan展覽中，天能綠電透過騎腳踏車發電的方式，來說明售電平台理念，呈現方式獨樹一格，引發市場關注。

有別於同業的優勢，天能綠電可以供給客戶充足綠電，並執行專業的用電分析，讓客戶達到最完美的用電配比，並依企業需求適切規劃綠電使用，協助用電企業逐年提升綠電使用量。由於雲豹能源已投入風力發電之開發，天能綠電亦是少數可提供風力綠電規劃之售電業，在現行轉供機制下，太陽光電無法提供24小時綠能發電，天能綠電可為客戶提供風電匹配，助客戶達成RE100之規劃， 也因此獲得不少企業的青睞。

鑑於歐美碳邊境調整機制啟動及全球淨零排放趨勢，淨零轉型已是攸關我國產業競爭力之經濟課題。政府規劃將2050淨零碳排入法後，在此趨勢下，綠電需求將持續攀升，永續、減碳、綠能將成為企業營運及投資的關鍵因素，天能綠電希望憑藉售電的經驗、法規的熟悉及對政府單位的無礙溝通，協助企業使用再生能源加速邁向淨零，達成2050淨零碳排之目標。

綠電 玉山金控 太陽能電廠

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