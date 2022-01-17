物價瘋漲 IEAT：建議調降進口關稅、貨物稅過高的商品

政府為結合民間力量共同努力解決民眾所關心之物價頻漲問題，經濟部國際貿易局長江文若，日前率多位一級主管，赴台北市進出口商業同業公會（簡稱IEAT）與公會理監事以及行業小組代表，共同會商，IEAT表示，建議政府對於進口關稅、貨物稅過高的部分商品，能否適度檢討調降，以因應疫情造成的通膨壓力，以達平抑物價的功能。

疫情未見盡頭、台灣一方面在努力爭取加入主要區域貿易組織之際，江文若日前率多位一級主管，赴IEAT與公會理監事、農畜漁產品、進口肉品、菸酒、加工食品、中藥、化妝清潔用品、機械工具、跨境電商、通關物流等重要行業小組正副召集人20餘位代表，共同會商，尋求從源頭穩定物價之解方。

政府於去年12月1日起機動調降牛肉、小麥等貨品關稅及貨物稅為期4個月，IEAT表示有助民生物價的平穩，責無旁貸並積極配合。

而廠商面臨進口原物料缺料、運輸缺櫃、運費高漲等壓力，主要受全球疫情影響，因此貿易局與IEAT代表在會中從供應鏈環節的關稅、延滯費、檢驗、檢疫措施、供應來源分布、貿易商受限之產製證明出口、以及市場推廣方式等有深入討論，雙方交流熱絡。

IEAT也提出，可以針對CPTPP會員國中，我國對該國順超的國家，如加拿大、馬來西亞、越南與墨西哥等，在台灣擴大辦理產品推廣活動，不僅增進雙方交流擴大進口來源，亦有助台灣申請加入CTPTT有盟友的支持。