疫情加上長照 109年國人健康給付年增602億元

主計總處發布國情統計顯示，因為新冠肺炎疫情及國人長照需求漸增，109年我國疾病與健康給付7538億元，較108年增加602億元、8.7%。占GDP比重由105年的3.4％增加至109年的3.8％。

主計總處表示，根據國際勞工組織（ILO）規範，疾病與健康給付涵蓋維持、恢復或改善被保障者健康及其工作能力之給與，及因傷所給予的醫療給付。109 年疾病與健康給付7538億元，較108年增602億元，主因健保給付成長5.9％及因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）增加相關防治給付所致。

若與105年相較，109年支出增加1532億元、25.5％，占GDP比重由105年3.4％增至109年3.8％。

依計畫型態觀察，109年以「社會保險」計畫給付6974億元，占92.5％為大宗，主要為健保醫療給付，「社會救助及福利服務」計畫564億元，占7.5％；與108年相較，後者增60.9％大於前者（增5.9％）。

其中「社會救助及福利服務」計畫主要給付項目，109年以「公共衛生及傳染病防治」359億元(占 63.6%)較大，其次為「醫療費用補助」178億元(占31.6%)；與105年相較，以「公共衛生及傳染病防治」増236億元或增192.7%較多，主因109年爆發 COVID-19 疫情，增加相關防治給付所致，其次為「長照服務、急難救助及其他」增加16億元、156.9%，主要為長照相關給付增加。

主計總處表示，近年受人口老化、對急重症病患加強照護、新藥與新醫療科技及民眾需求增加等因素影響，醫療費用持續增加。依中央健康保險署統計，109 年健保門住診平均每件醫療費用點數分別為1596點及7萬442點，較108年各增8.6%(或增127點)及增.7%(或增4419點)，與106年相較，門診增15.2%，住院增11.4%。