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政府重拳打炒房有效？專家：做到這三招才能有用

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
專家、學者認為，政府要有效抑制短線投資炒作風氣，必需要從提升家庭所得、增加「囤房族」囤房成本，以及住宅去商品化三大方面下手。圖／聯合報系資料照片
專家、學者認為，政府要有效抑制短線投資炒作風氣，必需要從提升家庭所得、增加「囤房族」囤房成本，以及住宅去商品化三大方面下手。圖／聯合報系資料照片

中華民國住宅學會與政大信義不動產研究發展中心昨（15）日共同主辦演講與論壇活動，並以「新冠肺炎疫情與房市發展」為主題，會中參與的專家、學者認為，要有效抑制短線投資炒作風氣，必需要從提升家庭所得、增加「囤房族」囤房成本，以及住宅去商品化三大方面下手，才能有效保障自住權益、抑制投資，進而緩解高房價情況。

中華民國住宅學會理事長陳明吉指出，疫情發生後，許多國家都面臨房價上漲問題，政府也齊推對策以穩定房價，台灣亦有同樣處境；他認為，疫情影響房市是短期效應，短期政府可以調控下來，但長期解決房價上漲問題根本之道，還是在於台灣的經濟成長要能促進一般家庭所得提升，而不是只讓資產價格更加高漲。

陳明吉表示，台灣若只有資產才能累積財富，會造成社會愈來愈往兩極化發展，讓社會被嚴重分化；尤其南北差距過去幾十年一直在加大，現在南部房價漲不能說是壞事，但要杜絕炒作。

前國發會主委林祖嘉提到，疫情下台灣經濟表現亮眼，再加上貨幣數量增加的效果，整體購買力提升，但產業別差異很大，獲利的產業投資與整體的熱錢競逐大幅推升房地產價值，但相對租稅如房屋與土地的評定現值偏低，房地持有成本低廉，使得「囤房族」快速增加，唯有增加囤房成本，才能減少囤房行為，回歸合理房價。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，近20年台灣的房價已漲了兩倍多，已滋養投資的風氣，加上租屋、購屋市場不夠透明，失去供需調節機制。此次疫情爆發，伴隨資金過多的雙重影響，讓近期房市再次快速被炒作，引發房價恐慌，因此應讓住房去商品化，才能有效保障自住權益、抑制投資。

台北大學不動產與城鄉環境系教授彭建文則認為，為因應防疫，易人口群聚的辦公室以及商場空間需求式微，反而是住宅與隨電子商務興起之廠房倉儲空間更為搶手。

房價 疫情

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