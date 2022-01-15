去年10外送員職災亡！ 勞動部稽查、納重大職災公開網

美食外送員交通事故頻傳，去年更有10名外送員因職災喪生，勞動部職安署日前邀集Foodpanda、Uber Eats、Lalamove與交通部、警政署開會研商，要求平台業者改善派單機制，減少外送員超速搶快、違規等狀況，昨天已展開加強稽查。職安署官員指出，之後也會在「重大職災公開網」公布外送員重大交通事故致死案件，強力督促業者有效管理外送派單機制。

勞動部職業安全衛生署組長李文進表示，職安署日前邀集Foodpanda、Uber Eats、Lalamove等3家主要平台業者與交通部及內政部警政署共同研商，除要求平台業者檢討改善派單機制，減少外送員超速搶快、違規轉彎、闖紅燈等造成交通事故的機率外。職安署昨天已展開稽查。

李文進說，職安署將會同地方勞動檢查機構對外送平台業者實施稽查，督導業者是否訂定有效的危害防止計畫，及落實「一定時間內之合理派單數」、「超速警示」、「違規肇事停權」等合理派單機制，若未依規定計畫執行，將依照外送員勞動契約是承攬或僱傭關係，開罰3萬到30萬元不等，交通違規部分，若查有缺失，則併移請交通部主管機關查處。

此外，職安署也預計透過外送平台工會向向會員宣導應加強注意運送過程交通安全。李文進強調，去年總計有10名外送員職災致死，職安署近期也會將外送員發生重大交通事故致死案件相關訊息納入重大職災公開網公布，藉此督促業者強化管理機制。