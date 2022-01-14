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靠股市救勞保！當勞保基金績效達7% 勞保可延至2029年

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
由於基本工資調幅及勞保收益率增加、政府撥補等利多因素，勞保財務最新精算結果，勞保破產時間將由2026年延後2年到2028年。記者蘇健忠／攝影
由於基本工資調幅及勞保收益率增加、政府撥補等利多因素，勞保財務最新精算結果，勞保破產時間將由2026年延後2年到2028年。記者蘇健忠／攝影

勞動部今（14）日發布最新勞保精算報告，在調高勞保基金收益率之後，勞保基金將於2028年破產，預計當年度負債1,267億元。如果勞保基金再延後一年，自明年起，政府每年至少要撥補211億元。

勞動部高層官員表示，今年度政府撥補勞保300億元，明年度將爭取比300億元多的政府撥補。

這次勞保財務精算報告最後結論提到，「制度改革有其必要，時間更迫在眉睫」。對此，勞動部勞動保險司長陳美女表示，勞保年金攸關58萬個投保單位及千萬勞工，年改必須謹慎、循序漸進處理，不能倉促為之，目前仍在聽取各界意見。她表示，政府持續密切監視勞保財務，政府一定會負最終支付責任，勞動部也會繼續爭取政府撥補。

勞動部勞保局長鄧明斌表示，勞保基金2028年破產時，當年度負債1,267億元，這六年間，他相信政府一定會撥補。

不過，值得注意，就算政府未來幾年持續撥補勞保200億或300億元，勞保基金雖然2028不會破產，但還是會於2029年破產。

這次精算結果，勞保基金破產年限得以延後二年、於2028年破產，主要是政府撥補及調高勞保基金收益率至4%。根據精算報告，若勞保基金收益率再提高至7%，勞保基金還可再延後至2029年破產。

勞保基金 破產 勞動部

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