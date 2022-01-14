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中埔產業園區環評初審卡關 須補件再審

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

環保署今（14）日進行中埔產業園區設置計畫環評專案小組初審第二次會議，然而本案位於嘉南平原地下水補注地質敏感區，又有空污、化學物質排放等議題，專案小組決議，開發單位須於3月31日前補正後再審。

中埔產業園區基地規模67.6公頃，10公里範圍內包含嘉義市市區、中埔市區、水上市區、嘉義大學及大同技術學院等學術及人口集中區域，經濟部擬引進80家製造業，批發業及倉儲業廠商、帶動當地就業人口約2,199人，並創造86億元產值。

環評委員認為，本案鄰近水上產業園區，但對於中埔園區擬引進的產業，尚須明確說明水上園區引進產業的差異性；同時，由於二個園區距離較近，須評估危害性化學物質運作量總量，應合併推估健康風險、承諾合併登錄並申報危害性化學物質運作量，以及未來的管控及查核機制。

環評委員指出，本園區基地位於嘉南平原地下水補注地質敏感區，應依地質法規定，提出「基地地質調查與地質安全評估」，並補充地質鑽探資料，據以提出減輕措施、補充園區分期施工的土石方推估量；敘明滯洪池及溢流方式規劃，並評估提早達成用水回收率的期程。

另，針對空氣污染物、溫室氣體等增量抵換措施，亦要求提出具體管理及查核方式，並評估追蹤及滾動檢討產業進駐情形、廢棄物處理量能變化，考量規劃設置事業廢棄物處理及再利用及最終處置設施，並補充本計畫因應極端氣候韌性計畫的具體作為。

環評委員要求，開發單位應依環頸雉、黑翅鳶等當地保育類物種的棲地特性，強化保育作為及評估棲地營造區位，並檢視規劃期程；檢討水域生態監測計畫合理性，評估於基地上、下游增加監測地點；依生態調查資料檢核植栽計畫樹種適宜性，評估植栽以適合當地原生種為限。

環評 廢棄物 生態

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