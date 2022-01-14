關島台灣辦事處 今年將擴大在台各領域活動與影響力

關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office，GTO) 今（14）日在台北寒舍艾美酒店舉辦「福虎賀歲媒體感謝午宴」，慶祝虎年到來，關島觀光局 (Guam Visitors Bureau，GVB) 聲明並期望持續擴大在台灣對旅遊、經貿相關推廣活動以及政府關係的影響力，並介紹關島為復甦觀光旅遊所採取的相關措施、關島在台灣旅遊市場的領先地位里程回顧，以及2022年的年度新計畫、合作夥伴新訊等。2022年 GTO 也積極推出MICE獎勵旅遊計畫和運動冒險團體旅遊獎助計畫。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「感謝台灣業界和媒體夥伴們的全力支持。台灣是關島最重要的國際觀光旅遊市場之一，相信我們今年將共同進步、茁壯成長。期待在2023年台北與關島締結姊妹市50周年期滿之際，樹立更多嶄新的里程碑。」

本次午宴有共計十位來自各界的主要合作夥伴致詞表達對關島的信心與支持，包括美國在台協會 (American Institute in Taiwan)、外交部、桃園市政府、台北市旅行商業同業公會、台灣觀光協會、旅行商業同業公會全國聯合會、台北市進出口商業同業公會，以及中華航空、長榮航空和星宇航空等代表。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示：「今天的活動是自去年12月15日『臺灣-關島經濟高峰會』後，關島在台所舉辦的首場大型活動，我們很榮幸關島與桃園締結為姊妹市。在GVB對台灣市場的大力支持下，關島台灣辦事處將更深入連結關島和台灣。」

他說，2021年關島的「Air V&V （Air Visit and Vacation）計畫」，台灣有超過2,300名旅客參加。關島亦持續在社群平台上吸引高達83,623位台灣粉絲，充分展現出這個美國熱帶島嶼的吸引力。除了將針對一般大眾推出的許多活動外，民眾也可以在即將到來的「2022台北燈節」看見關島美麗的彩燈。

嚴樹芬表示，關島也將透過參與不同商務和經貿相關活動，展現在其他領域的實力，例如參與由美國各州辦事處 (American State Offices Association，ASOA) 舉辦的投資貿易說明會、生技研討會、台北國際食品展覽會和亞洲生技大展等。