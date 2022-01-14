勞保財務惡化 潛藏負債擴大為10.29兆元

勞動部今（14）日發布最新勞保精算結果，因勞保基金收益提升、政府撥補，勞保破產年限將由原預期2026年延後兩年到2028年，但勞保未提存負債擴大到10.29兆元，顯示勞保財務持續惡化。

勞保財務精算每三年一次。上次2018年的精算報告，勞保未提存負債為9.11兆元，這次最新精算，則擴大至10.29兆元。勞保平衡費率上次精算為27.94%，這次略縮小至27.83%，代表勞保費率應為27.83%才能達到財務平衡。

因勞保基金潛藏破產危機，勞保行政院長蘇貞昌上任後，三度撥補勞保基金，2020撥補200億元，2021年則撥補220億元。2022年撥補300億元，三年總計撥補720億元。