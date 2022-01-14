寒假打工「打工財」266億元！最嚮往三大產業出爐

隨著學期接近尾聲，各大專院校開始放假。雖然即將過年，不過對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌學費、生活費，甚至在「疫情年」幫忙分擔家計，yes123求職網「寒假打工計畫調查」發現，對於虎年一二月份的工讀規劃，有高達八成四(83.7%)大學生表示「有計劃」寒假打工，比例高過去年的81.6%，以及前年的80.1%，更續創十四年以來的新高(2009年為72.7%)。

83.7%想要打工學生中，「男學生」為86.4%；「女學生」為80.9%；若以「學校體系」交叉分析，有寒假工讀意願比例：「國立院校」為81.3%；「私立院校」為85%。

在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因分別為：「賺生活費」(79.1%)、「想存錢」(64.2%)、「賺學費」(59%)，以及「增加社會經驗」(47.7%)、「有學貸壓力」(41.6%)。

其他工讀理由，又依序有：「多交朋友，建立人脈」(20.5%)、「了解未來職場環境」(19.1%)、「純粹打發時間」(17.8%)，以及「想買名牌包或3C產品」(11.3%)、「被家人逼迫」(9.2%)。

在選擇寒假打工時，大家最在意什麼呢？在可複選狀況下，調查結果顯示，前五大考量分別是：「薪水」(71.4%)、「離家近」(60.3%)、「人身安全」(51.3%)，以及「工作沒壓力」(37.6%)、「錄取率高」(34.9%)。

針對寒假打工「最嚮往」的行業，在可複選狀況下，前五名分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(40.3%)、「文教業」(39%)、「批發零售與貿易」(34%)，以及「影音設計與時尚藝術」(28.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(26.7%)。

至於六到十名部份，又分別是：「民生服務業(不含餐宿與休旅)」(24.9%)、「科技資訊」(20.9%)、「金融保險與會計統計」(17.4%)，以及「醫護與生技」(15.1%)、「運輸與物流倉儲」(13.5%)。

只是為了賺點辛苦工錢，還要犧牲娛樂與休息時間，對於寒假想打工的大學生來說，平均總共安排75.6小時工作，希望能賺進2萬6439元。若以有意願打工約100.7萬名大學生換算，今年整個寒假的「打工財」、「打工紅包」，預估可高達266億元。(2萬6439元乘上100.7萬，約等於266.2億)

「基本工資」六連升，自今年元旦起，時薪部分提高到168元，大增了8元，這當中有七成一(71.3%)的學生指出，也因此「提高」寒假打工意願。