快訊

長榮另發獎金感謝海勤 李船長證實已入帳：心懷感激

直播／銀行群聚！再增6本土 指揮中心2時記者會

寒假打工「打工財」266億元！最嚮往三大產業出爐

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

隨著學期接近尾聲，各大專院校開始放假。雖然即將過年，不過對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌學費、生活費，甚至在「疫情年」幫忙分擔家計，yes123求職網「寒假打工計畫調查」發現，對於虎年一二月份的工讀規劃，有高達八成四(83.7%)大學生表示「有計劃」寒假打工，比例高過去年的81.6%，以及前年的80.1%，更續創十四年以來的新高(2009年為72.7%)。

83.7%想要打工學生中，「男學生」為86.4%；「女學生」為80.9%；若以「學校體系」交叉分析，有寒假工讀意願比例：「國立院校」為81.3%；「私立院校」為85%。

在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因分別為：「賺生活費」(79.1%)、「想存錢」(64.2%)、「賺學費」(59%)，以及「增加社會經驗」(47.7%)、「有學貸壓力」(41.6%)。

其他工讀理由，又依序有：「多交朋友，建立人脈」(20.5%)、「了解未來職場環境」(19.1%)、「純粹打發時間」(17.8%)，以及「想買名牌包或3C產品」(11.3%)、「被家人逼迫」(9.2%)。

在選擇寒假打工時，大家最在意什麼呢？在可複選狀況下，調查結果顯示，前五大考量分別是：「薪水」(71.4%)、「離家近」(60.3%)、「人身安全」(51.3%)，以及「工作沒壓力」(37.6%)、「錄取率高」(34.9%)。

針對寒假打工「最嚮往」的行業，在可複選狀況下，前五名分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(40.3%)、「文教業」(39%)、「批發零售與貿易」(34%)，以及「影音設計與時尚藝術」(28.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(26.7%)。

至於六到十名部份，又分別是：「民生服務業(不含餐宿與休旅)」(24.9%)、「科技資訊」(20.9%)、「金融保險與會計統計」(17.4%)，以及「醫護與生技」(15.1%)、「運輸與物流倉儲」(13.5%)。

只是為了賺點辛苦工錢，還要犧牲娛樂與休息時間，對於寒假想打工的大學生來說，平均總共安排75.6小時工作，希望能賺進2萬6439元。若以有意願打工約100.7萬名大學生換算，今年整個寒假的「打工財」、「打工紅包」，預估可高達266億元。(2萬6439元乘上100.7萬，約等於266.2億)

「基本工資」六連升，自今年元旦起，時薪部分提高到168元，大增了8元，這當中有七成一(71.3%)的學生指出，也因此「提高」寒假打工意願。

打工 大學生

延伸閱讀

基本工資連六漲 八成四大學生計畫寒假打工創14年新高

弱勢學童寒假中餐不中斷 下營上帝廟發實物兌換券

高雄輕軌開通至美術館站 日均運量提升16%

中壢1國小學童確診停課14天 里長廣播停課至寒假結束

相關新聞

勞保財務最新精算報告出爐 破產時間延後兩年到2028年

勞保財務最新精算報告出爐。由於基本工資調幅及勞保收益率增加、政府撥補等利多因素，勞保財務最新精算結果，勞保破產時間將由2...

寒假打工「打工財」266億元！最嚮往三大產業出爐

隨著學期接近尾聲，各大專院校開始放假。雖然即將過年，不過對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌學費、生活費，甚至...

台灣石化業首例 奇美導入ISO 20400永續採購指引

奇美實業今天宣布，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，全面強化企業永續管理，積極導入「ISO 20400 永續採購指引」...

【來捧金飯碗／上】金融業獲利爆發大徵才 最缺資訊人員因搶不贏科技業？

國內各家金控去年獲利持續成長，多家大型金控獲利持續攀登歷史新高，今年在升息趨勢下獲利前景看好，預計大力招兵買馬。國泰、富邦等大型壽險金控已開出上百職缺，八大公股金控及銀行整體徵才規模也上看4000人。如果此時想捧金飯碗，可說是機會多多，尤其因疫情加速零接觸金融的新常態，資訊科技及數位金融領域專才最搶手。

台PCB產業迎下一個豐收年？TPCA列2022年四大發展重點

台灣電路板協會（TPCA）發布PCB、材料與設備的高階技術藍圖，評點出HPC、B5G-Edge、B5G-Infrastr...

【全球財經】上演供應、需求拉鋸戰 市場對今年油價看法南轅北轍

目前國際原油價格已來到每桶80美元水平，華爾街投行高盛預測2022年和2023年全球石油需求將再創新高，原油價格上看每桶100美元。不過，也不是所有機構都預測今年油價會達到三位數，甚至還有看跌的觀點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。