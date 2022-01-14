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最新勞保精算報告出爐！ 勞保基金用罄年限延至2028年

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
最新精算報告的勞保基金用罄年限延後至2028年，等於破產時限反而延後了兩年。本報資料照片
最新精算報告的勞保基金用罄年限延後至2028年，等於破產時限反而延後了兩年。本報資料照片

最新勞保精算報告出爐。勞保財務每三年精算一次，2018年精算報告指出勞保基金將於2026年用罄，事隔3年，最新精算報告的勞保基金用罄年限延後至2028年，等於破產時限反而延後了兩年。

勞保財務每3年精算一次，2015年精算報告預測勞保基金將於2027年破產，2018年報告則再提前一年，提前至2026年基金破產，隨著年限約來越接近，勞保潛藏負債逼近11兆，啟動勞保年改呼聲不斷。

今公布的2020年精算報告，預測勞保基金延後兩年至2028年用罄，這也是勞保精算預測破產年限首度延後，因而讓勞保年改動向跟時程再度被關注。

據勞保局資料，截至2021年10月底，勞保普通事故保費收入約3554.4億，給付支出約3792.4億，短絀238億元左右。

不過，截至去年10月底，勞保基金收益數587億元，到11月底收益雖有減損，但累計仍有532億元，再加上去年政府撥補的220億元，投資盈餘、政府挹注可完全補足勞保收支逆差缺口。

蔡英文總統上任後，勞保年改草案曾於2017年送入立院，最後卻因意見過度分歧而擱置。

勞動部原有意捲土重來，擬在2019年底再推出新版的年改草案，最後卻因媒體揭露改革後年金恐大砍三成，引發各界強烈反彈，逼得勞動部緊急喊卡，強調將持續蒐集意見，年改無具體期程。

最新精算報告的勞保基金用罄年限延後至2028年，等於破產時限反而延後了兩年。本報資料照片
最新精算報告的勞保基金用罄年限延後至2028年，等於破產時限反而延後了兩年。本報資料照片

勞保基金 破產

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