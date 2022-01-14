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勞保財務最新精算報告出爐 破產時間延後兩年到2028年
勞保財務最新精算報告出爐。由於基本工資調幅及勞保收益率增加、政府撥補等利多因素，勞保財務最新精算結果，勞保破產時間將由2026年延後兩年到2028年。這是勞保財務近期四次精算報告，首次延後破產時間。
勞保財務精算每三年一次，過去三次勞保財務狀況精算，2012年及2015年度評估報告書顯示，勞保破產年限都是2027年，但2018年的評估報告書更新後，破產年限提前一年至2026年，今年最新報告顯示破產時間延後二年到2028年。
據了解，以往精算報告試算參數之一的勞保基金收益率都是以3.5%試算，但因近年勞保基金收益平均都在5%，因此此次精算報告將收益率提高到4%。
勞保基金目前規模8312億元，基金規模創新高。但由於勞保基金潛藏破產危機，勞保行政院長蘇貞昌上任後，三度撥補勞保基金，2020撥補200億元，2021年則撥補220億元。2022年撥補300億元，三年總計撥補720億元。
勞動部原本去年要啟重勞保年金改革，但是過程中傳出勞保年金可能縮水，引發強烈反彈，改革喊卡，外界擔心勞保年金改革延宕，可能讓勞保財務提早破產，但此次精算報告跌破眼鏡，破產時間不但沒有提前，而且延後二年到2028年。
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