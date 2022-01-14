勞保財務最新精算報告出爐 破產時間延後兩年到2028年

國內各家金控去年獲利持續成長，多家大型金控獲利持續攀登歷史新高，今年在升息趨勢下獲利前景看好，預計大力招兵買馬。國泰、富邦等大型壽險金控已開出上百職缺，八大公股金控及銀行整體徵才規模也上看4000人。如果此時想捧金飯碗，可說是機會多多，尤其因疫情加速零接觸金融的新常態，資訊科技及數位金融領域專才最搶手。

2022-01-14 11:00