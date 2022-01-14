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基本工資連六漲 八成四大學生計畫寒假打工創14年新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

雖然即將過年，不過對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌學費、生活費，甚至在疫情年得幫忙分擔家計，急需寒假與春節工讀機會，yes123求職網今（14）日公布「寒假打工計畫調查」，結果顯示有高達八成四的大學生表示，「有計劃」寒假打工，比例高過去年的81.6%，續創14年以來的新高，且這當中合計共有61.4%的學生，想兼兩份（含）以上的工作。

在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因分別為：「賺生活費」(79.1%)、「想存錢」(64.2%)、「賺學費」(59%)，以及「增加社會經驗」(47.7%)、「有學貸壓力」(41.6%)。

此外在選擇寒假打工時，大家最在意什麼呢？在可複選狀況下，調查結果顯示，前五大考量分別是：「薪水」(71.4%)、「離家近」(60.3%)、「人身安全」(51.3%)，以及「工作沒壓力」(37.6%)、「錄取率高」(34.9%)。

針對寒假打工「最嚮往」的行業，在可複選狀況下，前五名分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(40.3%)、「文教業」(39%)、「批發零售與貿易」(34%)，以及「影音設計與時尚藝術」(28.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(26.7%)。

在寒假打工族的心中，「夢幻工讀職缺」又會有哪些呢？在可複選狀況下，「男大學生」部份的前五名，主要依序為：「YouTuber」(33%)、「遊戲實況主」(31.2%)、「家教」(28%)，以及「超商店員」(27%)、「餐廳服務生」(23.7%)。

同樣在可複選狀況下，「女大學生」夢幻工讀缺的前五名，主要依序是：「粉專小編」(34.1%)、「拍照、廣告女模」(31.5%)、「家教」(28.7%)，以及「餐廳服務生」(27.1%)、「飲料店人員」(25.8%)。

綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，大學生計畫寒假打工，仍是「經濟考量」優先於「職涯考量」；加上過去兩年飽受疫情衝擊，學生們的父母或長輩，可能苦無調薪或跳槽機會，甚至放無薪假、遭裁員波及，導致大學生被迫提早獨立，需要利用課餘時間打工來分擔家計，或者自行負擔生活開銷；特別是私立院校的學生們，學費、學貸壓力更大，因此工讀意願更高。

楊宗斌也建議大學生，眼光要放遠一點，可以找與科系相關的工讀缺，讓這份經歷替未來的履歷加分；還有像是YouTuber、小編這類工作，吸引越來越多學生投入，倘若在畢業之前，就能培養好社群經營能力，確實有助於求職，畢竟也有越來越多企業投入「數位轉型」行列，想急徵新血加入。

楊宗斌也不忘提醒學生，寒假工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟「天下無白吃的午餐」，當心打工陷阱。

楊宗斌並強調，需要牢記求職反詐騙的「七不四要」原則！其中所謂的「七不」是指：不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；至於「四要」是指：要陪同、要確定、要存疑、要注意就業隱私權。

「寒假打工計畫調查」是由yes123求職網於2021年12月29日到2022年1月10日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,140份，其中男性575份，女性565份；私立院校729份，國立院校411份；信心水準為95%，誤差值為正負2.9%。

打工 大學生

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