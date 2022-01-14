養殖為主漁電共生模式 水產達人推友善生物鏈

以無藥養殖、低密度養殖聞名業界的台南北門水產達人黃國良，首度跨足淡水養殖，黃表示，漁電共生應是以養殖為主、光電為輔，他先以「實作」透過淡水養殖摸索累積經驗，要以友善生物鏈，建構心目中理想的漁電共生藍圖。

黃國良多年來不吝向外傳授友善養殖，也常帶領來訪水產學校師生參觀自家養殖場，去年底完成新的養殖場整地，近日陸續飼養台灣鯛、甲魚等，將過程還拍成短片分享、推廣。

「我不愛用嘴巴做事。」黃國良說，曾有很多人問他為何要養淡水魚？黃說，自己習慣實作，且根據以往累積經驗，針對測試風味累積、肉質、預計要養10多物種；透過友善生物鏈，有信心可以養出一條好吃的淡水魚，也能經漁電共生創造雙贏，實現心目中共生模式。

他不諱言，投入淡水養殖，就是日後建構漁電共生過程，會密集接觸淡水水產，為之前宣揚的「漁電共生」概念；是以養殖為主、光電為輔，而非僅站在光電業者思維，建構台灣更進步水產養殖產業。