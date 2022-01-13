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雃博今日發佈Wellell新品牌 三年內完成國際轉換

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
雃博創辦人暨董事長李永川。記者謝柏宏／攝影
雃博創辦人暨董事長李永川。記者謝柏宏／攝影

醫材廠雃博（4106）歷經三年規劃，今（13）日正式啟動品牌再造，今年起以「Wellell」新品牌向全世界推廣雃博的產品，目標三年內完成全球更新，並提升產品等級及擴大美國市場佔有率。

雃博創辦人暨董事長李永川表示，新品牌名稱「Wellell」，是結合Wellbeing及Wellspring所創造出的新詞，寓意為健康的泉源，藉由全面考慮使用者經驗的產品及服務，來達到病患的健康及舒適。雃博將以此次品牌再造為契機，強化品牌戰略、重塑產品定位。

雃博原有的品牌名稱為「APEX」，李永川說明，這個品牌名稱並非不好，只是在國際上很容易與其他品牌名稱撞名，造成雃博在推出新產品時，申請商標及子公司登記等常常遇到挑戰，影響到公司未來發展。今年起雃博以「Wellell」為名行銷國際，預計要花三年時間在國際市場完成轉換。

雃博指出，為了推出新品牌，公司已投入3,000萬元進行設計，另外再搭配硬體更新投入2,000萬元完成品牌再造，公司也會藉機啟動產品升級，將推出高階醫療氣墊床、陽壓呼吸器面罩等，尤其是氣墊床部份，目標將產品定價由每單位600美元等級提升到1,000美元等級，期望透過優化產品組合，提高毛利率表現。

另外，雃博也透過近年的數位轉型，以及智慧健康照護科技如IoT及雲端系統的導入，持續與全球值得信賴的合作夥伴攜⼿，⼀起改善患者的醫療品質，點亮⼈們的數位健康未來。

雃博去年合併營收23.74億元，年增18.36%。公司今年會推出高階醫療氣墊床、陽壓呼吸器面罩。主力市場歐洲目前營收佔比五至六成，未來會繼續提高佔比；此外，針對全球最大的美國市場，未來五年將是雃博拓展市場的首要之務，目前美國市場佔營收占比約一成多，以氣墊床代工為主；在呼氣器方面，公司會持續拓展亞洲市場。

雃博 美國 營收

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