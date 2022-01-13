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經濟部今晚邀16業者喝咖啡 承諾年前不會漲價

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部長王美花今（13）日傍晚邀請國內知名連鎖業者及相關公協會座談，除瞭解年前業者的經營情形外，也希望業者在年前能穩住物價。與會業者包括鬍鬚張、美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡及曼都等16家業者承諾年前不漲價。

除了今天與會業者，台灣連鎖加盟促進協會也有129家會員企業、近500個品牌表示年前不會漲價，願意配合政府穩定物價的政策。

經濟部轉述，王美花表示，能理解餐飲業受疫情影響甚大，經濟部也會持續聆聽瞭解產業需求，適時提供協助。例如去年疫情重創內需產業，尤其是餐飲業，因此經濟部主動爭取推動基本工資補貼，減輕企業的人事成本負擔。也感謝企業共體時艱，面臨全球原物料上漲，企業經營成本增加，業者願意先行吸收成本，緩漲價格，在保障收益照顧員工之餘，也能兼顧消費者權益，讓民眾過好年。

經濟部表示，與會業者都是國內重視企業社會責任的知名企業，包括鬍鬚張、美芝城、拉亞、百八漁場等12家業者，另有小林眼鏡、曼都等四家業者線上與會，出席業者皆表示在年前會穩住物價，不會調漲，其中鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房更表示今年全年都不會漲價。

政府為穩定物價，已成立跨部會的「物價聯合稽查小組」，從去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商的現場稽查，主要目的就是希望不要有不合理漲價或非法囤積等情事。

經濟部也會持續關注民生，維持物價穩定，也再次呼籲其他廠商、業者本於企業誠信與社會責任，應主動採取平穩物價作為，一起爲臺灣民生經濟打拼，創造企業、民眾與政府三贏的局面。

物價 經濟部 餐飲業

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