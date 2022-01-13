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太空發射里程碑！ 科技部宣布屏東旭海火箭發射場啟用

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

科技部今(13)日宣布，位在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場域」從今(2022)年1月13日起開始接受符合規定的火箭科研團隊申請使用。這是台灣太空發展繼去年5月31日「太空發展法」在立法院三讀通過後，另一個重要的里程碑。

為促進我國太空科技發展，提供各類型探空科學實驗設施，科技部於合法、安全之前提下，擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號做為「短期科研探空火箭發射場域」。該場域提供由科技部補助、委託或出資科學技術研究發展計畫之執行單位或受委託單位申請，以進行技術驗證或科學實驗火箭。

科技部表示，由於「短期科研探空火箭發射場域」位於原住民族傳統領域，依據原住民族基本法第21條規定，使用前必須先完成原住民族諮商及同意程序。旭海部落會議於2021年11月22日討論後，同意有條件通過科技部辦理「短期科研探空火箭發射場域」事項，並已依程序公布會議紀錄30日，後續國家實驗研究院國家太空中心也將依據「短期科研探空火箭發射場域利益分享作業要點」辦理，希望達到兼顧國家科技發展與住民權益的雙贏目標。

另依據科技部「短期科研探空火箭發射場域作業指引」規定，申請單位須於預定發射日60天前(日曆天)，以書面向科技部提出短期科研探空火箭發射場域使用申請，相關申請資料請至國家實驗研究院國家太空中心官網(https://www.nspo.narl.org.tw/)下載。

科技部表示，「短期科研探空火箭發射場域」之啟用，是我國邁向完備太空基礎設施的第一步，後續科技部會督導國家太空中心妥善利用短期科研火箭發射場域，並積極提升太空科技能量，持續精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使我國能在全球太空領域占有一席之地。

太空 火箭 科技部

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