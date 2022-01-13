歇腳亭回應澳洲品牌代理商糾紛案 對方嚴重違反合約

聯發國際（2756）總經理賴柏宇今（13）日對於與澳洲品牌代理商Sharetea Australia（澳洲歇腳亭公司）爆發合約糾紛一事表示，對於澳洲區域代理商嚴重違反合約約定，深感遺憾，目前靜待司法判決，與澳洲區域代理商的狀況為單一事件，對公司的營運和財務皆不具重大影響。

賴柏宇表示，聯發國際與澳洲區域代理商的合作源自於2012年，然而，自2020年，澳洲區域代理商嚴重違反區域代理合約約定，不但未依約提供營業紀錄（包含澳洲營業場址合規文件）、未據實提供開店數，也未依約向聯發國際採購原料，更積欠貨款經由多次的溝通、協商與警告，皆未獲得改善。澳洲代理商已嚴重違反合約，故其並無索賠理由，聯發國際亦無賠償責任。

從財務面來看，聯發國際所取得的澳洲登記店家數為45家，截至2021年12月止，佔比全球門市家數約12.6％；此外，聯發國際2021年度，對澳洲區域代理商的銷售金額，佔比公司營收約2.94％，若提前結束雙方合作關係，對於財務面最大影響為損失全數來自澳洲地區的營收，惟其營收佔比尚不重大。

賴柏宇表示，聯發國際為維護品牌商譽，提供全球一致的品質，因此，依約提前終止與澳洲區域代理商的合約關係，並依法尋求權利救濟。然而，澳洲區域代理商透過媒體廣告版面，以不實內容指控聯發國際，損害聯發國際的商譽，該案已交由專業的跨國律師團隊協助，將透過司法途徑捍衛公司商譽，以保障股東和投資人的權益。

賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」從台灣出發，至今遍布全球四大洲、13個國家，未來將持續嚴格把關全球門市的品質，穩健經營發展，並以美國、中東、歐洲等地為拓展區域。其中，美國第1季總店數將達131家，另外，已簽約石油大國科威特，之後，將以捷克門市作為輻射性拓展，鎖定英國和法國等，採取單店加盟模式，複製第二個美國的商業模式。

聯發國際競拍的投標倍數達10倍，申購數量達50萬4939筆，中籤率0.05％，該公司預計要在1月14日掛牌上櫃。