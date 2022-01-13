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增加經濟誘因 環保署預告空污抵換拍賣辦法

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

因應空污多元複雜的特性，針對總量管制制度，環保署今（13）日預告《總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣辦法》草案，延續去年提出的削減量差額交易辦法，完善總量管制制度。

環保署表示，空污來源與成因複雜，在各種空氣污染管制策略中，沒有一種策略是萬靈丹，而總量管制是一種先限制整體污染量不增加，再透過經濟誘因，促使管制區內的產業進行污染減量、產業轉型的策略，雖然對減量效果表現不高，但它的經濟誘因，能讓業者更多元的去思考「該怎麼做」。

環保署指出，為了讓總量管制運作順遂，這次預告推出《總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法》草案，規範重點包含拍賣公告內容，以及投開標作業方式等，同時也跟去年推出的交易辦法相互銜接，使各級主管機關在持有額度釋出上，有一致性的作法，也讓有意在總量管制區發展的產業，多了一種取得削減量差額的管道。

環保署說明，政府針對空氣污染近年來已推出如「排放標準加嚴」、「移動污染源管制」與「國營事業污染減量盤點」等多種政策，目前更加上了各地方政府因地制宜訂定的「空氣污染防制計畫」，後續中央與地方將據以合作推動各種空品改善措施，共同降低污染排放並改善空品。

環保 空污

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