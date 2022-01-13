外貿協會記者會 新年度深化臺美關係共迎大基建時代

外貿協會今(13)日舉行2022年度記者會，新年度深化臺美關係共迎大基建時代，推升數位貿易元宇宙。外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，危機就是轉機，貿協不間斷協助業界掌握新趨勢於疫後接軌商機爆發新時代。

挺過艱困疫情，2022 是充滿希望的一年，貿協將持續深化臺美夥伴關係，共迎大基建時代，同時實踐 ESG 永續行動，並推升數位貿易元宇宙新浪潮。

深化臺美經貿合作推出「美國行動方案」，隨著基礎建設法案通過，美國迎來新基建時代，同時面對全球通膨須鞏固疫後復甦及打造韌性供應鏈等重要議題，外貿協會對此推出「美國行動方案」，針對供應鏈重組、基礎建設計畫及疫後經濟復甦等三大趨勢，深化臺美經貿合作。

旗艦級臺灣形象展前進美國，在一系列行動方案中，首要亮點是赴美國舉辦臺灣形象展，瞄準五大關鍵產業，元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健以及運動樂活，帶領臺灣企業以國家隊的形式，整合產業實力，增強布局動能，擴散臺灣品牌知名度。

開拓電動車藍海新商機，實踐永續 ESG，推廣臺灣電動車不遺餘力，在各國綠色政策驅動下，智慧移動發展迅速，貿協掌握新趨勢，規劃多項創新業務，如編製《臺灣電動車產業地圖》、首創智慧移動展及開設電動車產業 CEO專班。未來將持續匯聚產業量能，向世界發聲，成為推廣臺灣電動車最佳後盾。

美國邁入大基建時代，臺美夥伴關係也達到新巔峰，貿協推出「美國行動方案」，以旗艦級臺灣形象展重磅前進美國，展現臺灣產業軟硬體實力。

隨著國際永續意識抬頭，貿協推廣臺灣電動車不遺餘力，同時多面向協助臺灣產業綠色轉型，並且除自身力行 ESG 外，也廣邀企業成為綠色好夥伴。

淨零碳排成為全球共識，臺灣產業面臨生態改變最大危機與轉機，貿協與廠商站在同一陣線，為國內業者免費「碳健檢」，提供歐美低碳政策及趨勢，並首度編製《潔淨技術產業地圖》，幫助我商掌握全球減碳商機。

元宇宙商機正夯，貿協將推出系列推廣活動，如異業結合交流會、製作元宇宙專題、辦理產業趨勢論壇、辦理產業媒合會以及參加國際專業展等，由貿協來搭建臺灣元宇宙產業合作平台，積極扮演關鍵性推手，掌握元宇宙產業商機。

打造外貿元宇宙2021 年貿協推出的 Taiwantrade MEGA EXPO 可視為外貿元宇宙的前身，2022年將以打造沉浸式外貿元宇宙為目標，因應活動跨域化（Hybrid）的趨勢，全面加速啟動敏捷式網頁及動態活動舞台模組，讓買主享受不一樣的 VR 體驗。

另外，貿協 2022年度記者會更與XRSPACE合作建構貿協元宇宙「TAITRAVERSE」，並在 TAITRAVERSE 中與媒體互動及介紹本會重點業務，後續將積極注入創新能量，整合貿協的業務讓 TAITRAVERSE 不斷擴大。

貿協於 2021 年 4 月成立「創新業務中心」，定位為貿協的「旗艦店」，除了製作中英文影音頻道推廣臺灣優勢，也將推出「數位鏈結計畫」，為廠商制訂合適的數位行銷策略，讓廠商更能被目標買主看見，幫廠商做全世界的生意。