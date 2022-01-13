獨／高鐵資深副總轉顧問違背「接班人計畫」 交部反對

台灣高鐵公司自2007年通車，迄今已經15年，營運成績亮眼背後，卻也存在用人爭議。根據本報掌握，高鐵公司一名資深副總經理，本周六將退休，公司有意將他轉聘資深顧問，日前董事會上遭到交通部以違背「接班人計畫」反對，未料，高鐵公司近日擬再重新提案。由於前年才爆出高層「退而不休」，再度引發員工反彈。

對此，高鐵公司說，確實2019年底已完成「重要管理階層接班機制」，但近兩年受到疫情衝擊，經整體評估後，規畫該資深副總退休後轉聘顧問。另外，高鐵公司也強調，顧問一職與退休前薪資相比「大幅減少」。

該資深副總在高鐵資歷五年，將於15日退休。

根據本報調查，高鐵上月22日召開董事會時，針對該營業資深副總轉聘資深顧問案討論。會上至少四人舉手反對，包含兩名交通部董事、一名官股董事及一名獨董。一名與會獨董提醒，「有獨董持反對意見就不能強硬過關」，於是該案以撤案收場。不過高鐵近日拍板，將於19日董事會上再次提案。

不具名與會董事說，兩名交通部董事皆持反對意見，且立場相當明確，認為該案有違高鐵正在執行的接班人計畫，還有一名獨董「比較有意見」，同樣覺得不妥。不過該人士說，當然還是有董事尚未明確表態，甚至表達支持。

另有獨董私下向本報透露，「相信公司會有某種程度退讓，並跟交通部溝通，為下次董事會埋下變數，還沒定案都很難說」。

對此，交通部說，站在「組織營運要有制度」立場，肯定員工貢獻之餘，「該退休的就應該要退休」，不要退休後回任高級顧問，對其他人來說不公平。留下來沒有必要性跟無替代性，應該要有合理接班計畫，傳承手上工作，況且早就知道主管何時會退休，應該前兩年就要協助他人承接，而不是工作都沒有人可以接手。

實際上，交通部長王國材過去擔任高鐵董事時，便一再強調公司要有好的接班計畫，一個單位的「新陳代謝」很重要，該退休就退休，不應該掌權，而是要讓後面的人趕快跟上，升遷也會比較順暢。

此外，該副總轉聘顧問後的「薪資」同是關注焦點。由於該副總年薪至少500萬，除了可領退休金，顧問也是有給職。知情人士就指出，轉顧問後的日薪計算方式還優於退休前。

高鐵公司表示，台灣高鐵為上市公司，經理部門各項作為均依循公司治理，並以達成績效、為全體股東創造最大效益為目標。公司於2019年12月18日已完成重要管理階層接班機制，經董事會通過後實施，據以做為主管培育輪調依據，相關機制正依規畫持續執行中。

不過高鐵公司說，近兩年來全球遭逢疫情衝擊，交通運輸產業亦受重創，經理部門經整體評估，值此疫情變局尚未明朗及疫後重建關鍵時刻，為使營業資深副總經理此一重要職務接班與傳承更加順利，故規畫攬聘該資深副總於退休後轉任資深顧問，以借重其過往寶貴經驗，協助總經理於疫情變局中達成營業目標，並加速完成資深副總經理接班人選安排與確認。

高鐵公司說，有關攬聘資深副總於退休後擔任資深顧問一案，經理部門依先前董事會決議指示，再重新擬案提送近期董事會審議，爭取董事會的支持。該案相關作業均符合公司治理程序，亦歡迎董事於董事會中充分表達意見，據以形成共識，共同落實良好公司治理。

至於顧問服務費用，高鐵公司說，是依其專業性、市場稀缺性等因素綜合評估，公司不負擔其勞、健保險，也無須支應雇主責任相關費用，個人亦無員工相關福利事項，與聘用一般員工公司負擔費用不同， 不應單純以日薪金額作為比較。公司負擔顧問服務費用，與該資深副總退休前薪資相較，亦大幅減少。