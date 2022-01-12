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20多間假公司海噱營造業 黑心外勞仲介遭法辦

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
開假公司申請移工，檢調、查稅通通動起來，中區國稅局表示，日前檢調查獲不肖人力仲介業者，虛設多家公司行號來引進外籍移工，不只業者有刑責，過程中協助做假帳的記帳士也有責任。圖／聯合報系資料照
開假公司申請移工，檢調、查稅通通動起來，中區國稅局表示，日前檢調查獲不肖人力仲介業者，虛設多家公司行號來引進外籍移工，不只業者有刑責，過程中協助做假帳的記帳士也有責任。圖／聯合報系資料照

開假公司申請移工，檢調、查稅通通動起來，中區國稅局表示，日前檢調查獲不肖人力仲介業者，虛設多家公司行號來引進外籍移工，不只業者有刑責，過程中協助做假帳的記帳士也有責任。

這是一個引發多個政府機關高度重視的人口販運案件，台中市一名人力仲介業者，看準了近來我國營造業勞動市場缺工嚴重的現象，開設多家空殼公司行號，目的只在於大量引進或承接外籍移工，牟取背後龐大的移工仲介及剝削利益，甚至監察院亦出面糾正勞動部失職。

官員表示，這名業者借用許多人頭名義，開設20多家空殼公司，再找記帳士合作，辦理設立、變更登記及稅務申報等事宜，這20幾間公司為了製造營運的假象，在沒有實際進銷貨交易事實的情形下，相互循環對開發票，再找到本國人頭勞工投保勞保，虛報空殼公司行號的本國籍勞工投保人數，據以申請更多外籍移工配額。

這些空殼公司大多是以製造業為名義經營，官員表示，業者利用空殼公司引進外籍移工後，再將移工派遣至缺嚴重的營造業工地，從事與引進名義不符，甚至左手跟營造業雇主收取高額買工費，右手只給移工最低基本工資，再跟移工加扣仲介服務費、勞健保費與稅金等費用，獲取剝削勞力的利益。

官員表示，除了對該業者漏報銷售額、未辦扣繳的情事裁罰、補稅之外，本案恐怕涉及多項刑責，該集團成員除經地檢署以偽造文書、違反《就業服務法》及《人口販運防制法》等相關規定起訴外，在商業相關的法律上，開設空殼公司行號、開立不實統一發票的行為，更觸犯《稅捐稽徵法》逃漏稅及《商業會計法》開立不實憑證的規定；至涉案的記帳士，由於幫助、教唆他人逃漏稅捐行為，亦依《記帳士法》規定移付懲戒。

移工 逃漏稅 國稅局

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