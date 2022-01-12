穩定物價好過年 春節期間油價只跌不漲、客貨費也不漲

萬物齊漲，因應春節即將到來，國發會今（12）日表示，為穩定國內物價情勢，經濟部宣布天然氣及桶裝瓦斯不調漲、汽油1月31日到2月13日只跌不漲，交通部也宣布，交通客貨費價格亦不調漲。

國發會指出，為穩定國內物價情勢，行政院副院長沈榮津多次召開穩定物價會議掌握情勢，並因應春節期間的到來，請各部會就公用事業費率、交通費率、醫療保健費等民生重要物資及費率，積極協調不漲價。此外，對於響應政府穩定物價不漲價的餐飲業者，政府也表達感謝，並歡迎民眾多多光顧。

行政院為平穩民生物資及工業原物料價格，自去年12月1日至今年3月31日機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油關稅及貨物稅稅率，為期四個月。同時，行政院去年12月10日起全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查行動，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事。

國發會表示，春節期間除了電及桶裝瓦斯、水、天然氣、汽柴油等公用事業費率凍漲外，其餘包括：交通客貨運價格、健保給付藥品價格也都在春節期間確保不漲價。

此外，也維持民生用品價格的平穩，像是台糖小包裝沙拉油及糖維持價格不變，台酒所生產的主要民生產品，如泡麵類、米酒類、料理酒類、啤酒類等，也均無調漲計畫。同時，中油自營加油站洗車服務也持續維持優惠價（含農曆春節期間1月31日~2月13日），農委會則已協調蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，農曆春節前雞蛋價格應可持穩。

國發會表示，國內肥料生產亦供應無虞，政府協助吸收漲幅五成，農委會並協調各大民營肥料廠調降肥料售價，幫助農友用合理的價格購買肥料，維持肥料售價不調漲。

另，針對近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，國發會表示，如業者因今年1月1日起基本工資調漲而增加人事成本，經濟部已提供基本工資補貼方案，減輕企業的人事成本負擔。希望業者能暫緩調漲售價，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果。