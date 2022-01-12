年關將至 國發會：政府與業者合作穩定物價

為穩定國內物價情勢，國發會表示，行政院副院長沈榮津多次召開穩定物價會議，並因應春節期間到來，請各部會就公用事業費率、交通費率、醫療保健費等民生重要物資及費率，積極協調不漲價。其中，經濟部宣布天然氣及桶裝瓦斯不調漲、汽油期間只跌不漲。同時對於響應政府穩定物價不漲價的餐飲業者，政府也表達感謝。

國發會指出，行政院為平穩民生物資及工業原物料價格，已經從進口端、製造端到銷售端進行價格監測、協調業者共同穩定物價、設立平價專區等，也於去年12月1日至今年3月31日機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油關稅及貨物稅稅率。此外，行政院去年12月10日起全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查行動，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事。

官員說，公用事業費率凍漲方面，電及桶裝瓦斯3月底前不調漲、水價持續凍漲、天然氣價格1月持續凍漲，汽柴油價格則於春節期間（1/31~2/13）只跌不漲。此外，國道、市區汽車客運費、汽車貨運（含汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業）費、公共自行車、航空國內線客貨運價、海運國內離島航線運價等交通客貨運費價格不調漲。

在維持民生用品價格平穩方面，官員表示，台糖小包裝沙拉油及糖維持價格不變，台灣菸酒公司生產的泡麵、米酒、料理酒、啤酒等民生物資均無調漲計畫，中油公司自營加油站洗車服務持續維持優惠價（含春節期間1/31~2/13）。

雞蛋方面，農委會已協調蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應需求，春節前雞蛋價格應可持穩。

肥料價格方面，官員表示，由於國際Covid-19疫情的影響，全球原物料價格上漲，肥料價格也攀升，為滿足農民的用肥需求，農委會協調國內最大的肥料供應業者台肥公司，產能全開確保肥料供應無虞。1月10日開始，國內所有出貨的肥料由政府協助吸收漲幅5成，農委會並協調各大民營肥料廠調降肥料售價。另台肥公司自行吸收其他5成成本，維持肥料售價不調漲。針對受疫情影響事業，政府補貼基本工資調漲的人事成本，呼籲業者維持不漲價。