快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

旅館轉社宅挨批急就章 營建署：維持高公安標準及品質

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

有電子媒體報導旅館轉型社宅建築用途規定爭議，營建署今（12）日表示，旅館轉社宅，就公安使用強度觀點而言，是把允許高強度使用的空間轉成作為較低強度的使用，持有旅館登記證的業者，轉型社宅長租給住宿者，並未違背建築技術規則使用類組定義及維護公安法意。

營建署表示，為協助旅館業者因應疫情影響，由內政部結合交通部共同推動將旅館轉型為社宅，提供更多元的居住協助。

營建署指出，依據發展觀光條例第2條第8款，旅館業的經營是允許以長租方式出租予住宿者，與出租住宅使用特性一致，而旅館業建築物類組係屬B4類組，係供不特定人住宿休息之場所，每年均須辦理公安及消安檢查檢修申報，就公安的使用強度觀點而言，是把允許高強度使用的空間轉成作為較低強度的使用，持有旅館登記證的業者，轉型社宅長租給住宿者，並未違背建築技術規則使用類組定義及維護公安法意。

而媒體以日租套房類比，指出若旅館轉社宅可以，為何日租套房轉社宅不行？

營建署指出，日租套房違法且有公安疑慮，且以原本住宅屬性的空間轉型成為日租套房，是把本來只允許較低強度使用的空間轉成較高強度使用，情況正好相反，對公安維護是有疑慮的，所以與強調居住品質之旅館轉型社會住宅，不應該相提並論。

營建署表示，行政院在去年12月16日核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」已納入建築防火避難及消防安全設備安全審查機制，國家住都中心已於今年1月10日受理業者提案申請，未來該中心每月將召開一至二次審查小組會議，確保申請提案符合計畫，讓未來入住房客能夠享有安全且安心的居住環境。

公安 社會住宅 疫情

延伸閱讀

北屯社宅土地出售爭議 中市府：易地興建戶數更多

台中捷運設站、社宅爭議 民進黨團要求市府說明

捷運藍線設站順應民意 綠卻譏盧秀燕「政治止血 」

盧秀燕賣社宅地圖利？ 中市府：林佳龍先賣掉一半

相關新聞

台積電吃光綠電場！歐盟碳稅2023年上路 業者建議中小企業這樣做

2021年第26屆聯合國氣候峰會（COP26）首次將「逐步減少化石燃料」寫入官方文本，各國政府與企業也紛紛宣告將積極朝向「淨零碳排」、發展「零碳經濟」為目標。

物價漲合理嗎？ 消基會籲政府公布「不漲價企業」名單

疫情爆發後，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升的三重挑戰，物價蠢動上漲不休。消基會今舉行「物價漲，合理嗎？」記者會，呼籲政...

旅館轉社宅建築用途規定亂？營建署：維持高公安標準

為擴大推動社會住宅政策，內政部研擬與旅館業者合作旅館轉型社宅，但針對建築用途規定混亂，引發外界質疑。內政部營建署表示，持...

台積電法說會聚焦10亮點 外資：將迎史上最旺第一季

台積電法說會將於明（13）日登場，這也是法人觀察今年全球半導體景氣變化最重要的一場法說會。除了台積電提出今年首季營運展望外，法人將聚焦半導體景氣、晶片庫存、資本支出、毛利率、產能布局、先進製程、六大技術平台成長動能、股利政策、與英特爾的競合，及地緣政治下台積電海外布局等議題。

【創業星勢力】正妹水電工用科技解決糾紛 創修繕媒合平台進軍國際

當遇到家裡水管不通、馬桶堵塞等問題，民眾除了擔心叫不到水電工，還得擔心被師傅漫天開價。新創公司飛達智能推出的修繕媒合平台「師虎來了」搭上共享經濟的趨勢，藉此解決水電師傅和消費者的痛點，並獲得國發基金創業天使投資方案的青睞。76年次的董事長陳洛婕曾被形容為「正妹水電工」，在踏入修繕產業之前，她其實是個科技人。

防聯合漲價 年節專案啟動

繼日前聯合稽查餐飲業後，公平會昨（11）日表示，將啟動年節專案，鎖定傳統市場、年貨大街及相關店家進行年節商品訪查，密切關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。