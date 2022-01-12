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物價漲合理嗎？ 消基會籲政府公布「不漲價企業」名單

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會今舉行「物價漲，合理嗎？」記者會，呼籲政府應加強查察、調控關稅、貨物稅並運用綜合所得稅作為因應工具，抑制物價不合理的上漲。圖／消基會提供
消基會今舉行「物價漲，合理嗎？」記者會，呼籲政府應加強查察、調控關稅、貨物稅並運用綜合所得稅作為因應工具，抑制物價不合理的上漲。圖／消基會提供

疫情爆發後，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升的三重挑戰，物價蠢動上漲不休。消基會今舉行「物價漲，合理嗎？」記者會，呼籲政府應加強查察、調控關稅、貨物稅並運用綜合所得稅作為因應工具，抑制物價不合理的上漲。消基會祕書長徐則鈺說， 政府應成立專案小組嚴格監控中下游商品價格是否如實反應降低稅賦，並成立專線接受消費者和業者的反應或申訴，並定期公布「不漲價企業」名單，爭取消費者的支持。

消基會董事長黃怡騰表示，2020年和2021年兩年都深受新冠肺炎疫情影響，但從主計總處2020年的消費者物價指數和躉售物價指數觀察，年增率多為跌勢，2021年才轉為漲勢，「疫情」恐怕不是這波漲價的主要原因。

消基會秘書長徐則鈺指出，主計總處昨日發布2021年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均4萬3138元，年增1.86％，總薪資平均5萬5819元，增加2.95％。但剔除物價因素後，實質經常性薪資則為4萬1391元，年減0.05％，是2017年、近五年以來首度出現負成長，代表民眾實質購買力下滑。但目前物價上漲是因為正常市場機制、還是業者為填補疫情損失的操作？漲價幅度是否合理？同時期業者決定漲價，有無聯合行為？此種種都需要政府相關單位積極介入調查，也需要企業合理說明。

徐則鈺說， 政府除了降低關稅、貨物稅，並應定期公布品項、成立專案小組嚴格監控中下游商品價格如實反應下降的稅賦，並成立專線接受中下游產業和消費者的反應或申訴。而相關公會亦應該協助勸導相關產業如實調整價格。

徐則鈺指出，行政院責成法務部召集各部會組成稽查小組，從速食、火鍋等先前已漲價的店家查起，截至4日已完成稽查24家連鎖品牌餐飲業者，檢查進貨資料後發現「進口牛肉、本土豬肉、本土雞肉、食用油、加工火鍋料」5類食材漲最多，呼籲應緊盯年關時節或民生必需物資價格與漲勢波動變化是否合理。

此外，行政院穩定物價小組和各縣市消保單位應在特別時期任勞任怨地經常性查價並公布「不漲價企業」名單，爭取消費者的支持，促使產業穩定發展，進一步維護消費者合理權益。

徐則鈺表示，在所得追不上物價全面漲價的高峰之際，政府相關單位還應思考在5月萬萬「稅」時期的平均起徵線應予調高，例如綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資扣除額等諸多稅制均應加大調升幅度，讓繳稅民眾鬆一口氣。

消基會指出，面臨物價波動的非常時期，即日起將匯集民眾申訴及投書等相關資料，向政府相關單位積極反映，協助政府掌握情資，有效調控物價飛漲的局面；消基會也希望業者能夠提出正當理由或是相應抑制漲價的策略，以因應疫情後的非常時期。

消費者物價指數 漲價 疫情

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