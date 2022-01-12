柯文哲批中央不顧碳關稅 環保署：溫管法納碳費機制

媒體報導碳關稅趨勢恐壓垮中小企業，台北市長柯文哲則質疑中央政府未有作為，環保署今（11）日表示，歐盟推動碳關稅制度就是希望加速全球減碳，環保署正進行《溫室氣體減量及管理法》修法，由於我國作為外貿導向的經濟體，相關部會已掌握此議題發展，與各產業展開研討因應策略。

為對抗氣候變遷，目前已有超過130個國家宣示2050淨零排放。我國蔡總統及行政院長蘇貞昌亦已明確宣示2050淨零排放目標，並指示環保署將此目標納入溫管法修法。

同時行政院亦召集相關部會成立「淨零排放路徑專案工作組」，由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等工作圈進行淨零排放路徑規劃。

環保署表示，國際碳邊境調整機制主要將對其進口產品就生產過程碳排放量，要求進口商購買及繳交足額憑證，我國已建置溫室氣體盤查登錄制度，可掌握製造端之碳排放量。

此外，目前正進行溫管法修法工作中，已納入因應碳關稅相關作法，包括實施碳定價機制，徵收碳費，經費留用於國內產業減量之輔導、補助、獎勵及投資；擴大並簡化碳盤查及揭露，協助企業掌握碳排放進而積極採行減碳措施。

歐盟目前所提出碳關稅制度僅係為草案，但環保署及相關部會均持續追蹤掌握，動態調整相關措施。