賣二手時尚正夯又環保 拍拍圈開站前就募到一億元

網路連續創業家郭家齊與廖家欣共同創立的，新創時尚轉售平台PopChill(拍拍圈科技)宣布App在1月11日開放下載，同時也完成Pre-A輪募資，本輪由AppWorks(之初加速器)領投，主要投資者包括中信創投、活水影響力投資、台灣文創天使投資基金。本輪投資金額新台幣6150萬元，加計種子輪4000萬元，等於產品尚未上線，就獲得創投青睞，累積募資金額超過新台幣1億元。

據統計，台灣二手平台上，服飾配件是用戶最願意買（52%）和賣（62%）的類別。在過去三年中 （從2018年到2020年），時裝類別二手商品在需求和供應方面一直佔據首要位置。報告更指出在2021年台灣市場這一趨勢繼續快速增長，尤其是在女裝類別。

拍拍圈經營個人衣櫃「閒置商品」二手轉售平台，兼具了時尚、環保、永續概念。郭家齊指出，觀察歐美趨勢，這幾年時尚轉售平台漸趨成型，例如美國的Poshmark在2021年1月IPO，英國的Depop在2021年7月，以16億美元價格被電商平台Etsy併購。PopChill觀察到時尚轉售風潮的興起，也預期這股風潮將在台灣及東南亞發生，因此目標在兩年內成為台灣及東南亞的時尚轉售電商龍頭。

廖家欣則指出，拍拍圈設定的新興消費者集中在Gen Z與千禧世代，重視獨特性和多元包容性，他們不論是在消費或選擇工作時，都比上個世代更在意企業是否善盡社會責任，他們的環保和道德感較高，反對「即用即棄」的浪費行為，願意支持對地球永續發展的概念，根據國發會統計，台灣Z世代有378萬人，千禧世代有517萬人，這兩個世代對科技與社群媒體的仰賴度極高，無論是生活、娛樂或消費習慣都和數位密不可分。

郭家齊表示，國外在全品項綜合性平台如eBay等發展成熟後，陸續出現「細分領域」的用戶對用戶間的個人交易，其中又以Fashion為大宗，新興消費者主要集中在千禧世代和 Z 世代。有趣的是，拍拍圈走「時尚轉售」路線，郭家齊對時尚沒有概念，他笑說，為了創業，時尚觀念「買elle雜誌來湊」，好在他的功能是設計平台、營運模式，時尚部分交給太太廖家欣和年輕專業的員工來處理即可。

拍拍圈開站前招募超過500位賣家，上傳了1萬個物件，吸引早期的買家進來使用。社交電商路線的拍拍圈一大特色，也包括這些時尚的商品貼文，都是使用者原創內容UGC(User Generated Content)，可以充分的展現出每一個賣家的個人衣櫥風格和獨具特色的時尚品味，賣家可以頻繁地分享個人穿搭與各式流行單品，以及追蹤、拍手、愛心跟其他潛在買家進行互動，藉由平台機制的設計，這些互動都能高效的將衣櫥內具轉售價值衣物售出。