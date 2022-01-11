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挺立陶宛設二基金 龔明鑫：這是投資基金不是援外資金

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委龔明鑫今（11）晚與立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）舉行視訊會議，討論推進雙邊經貿關係及在台灣設立經貿代表處等事宜。龔明鑫表示，國發會將成立二億美金中東歐投資基金、十億美金融資基金，促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資。

其中，中東歐投資基金由國發基金出資，融資基金則由輸出入銀行提供低利貸款。

針對外界質疑中東歐基金和融資基金是淪於「金錢外交模式」的聲浪，龔明鑫也特別說明，台立雙方是基於互利雙贏的投入，這是投資基金，不是援外資金。

另，關於我國政府在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，觸怒大陸當局，開始對立陶宛展開一連串的報復行動，龔明鑫強調，台灣將會協助立陶宛面對大陸經濟制裁。

龔明鑫說，受到中國大陸打壓這件事，台灣非常有經驗，但台灣這幾年的經濟發展創20幾年來的榮景與新高，這就是一個成功的故事，相信跟立陶宛合作之後，成功的故事一定會非常多。

此外，龔明鑫也提到，立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今晚還特別關心半導體產業，這部分台灣將成立半導體工作小組，希望能夠在半年內協助立陶宛在半導體產業的發展策略，大致分為三部分，包括：人員的合作和訓練、科學研究，以及產業和商業合作。

在今晚的視訊會議中也確認了立陶宛在台辦事處預計最快將會於3月啟動，同時，龔明鑫今晚也邀請立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）來台訪問。

龔明鑫 半導體

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