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NextDrive攜手台電推1%能源行動家 省電看得見

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

NextDrive聯齊科技（NextDrive）與台灣電力公司共同宣布推出新一代家庭能源管理服務「1%能源行動家」，即日起至3月31日，限量開放一萬名用戶免費報名體驗。報名用戶經台電檢視，用戶藉由智慧電表與LINE串接，在手機中即可「看見用電」，如同電力記帳本，還可以設定電費預算與超支提醒。因應能源轉型趨勢，未來還可以整合智慧家電、小型儲能系統、甚至電動車充電樁，成為台灣家戶型需量管理的關鍵角色。

NextDrive執行長顏哲淵表示，潔淨能源、智慧電網已成國家發展關鍵。其中當綠電佔比提升，電力調度勢必更加挑戰，如何掌控用電需求將是時代所趨。從「看見用電」到「善用每一度電」很重要，透過看見用電，提升日常生活中對用電的感知，自然就會善用每一度電。NextDrive也應用過去日本發展能源物聯網平台和家庭能源管理經驗，成為台灣電力公司邁向減碳永續的好夥伴。

家庭能源管理系統除了可提供每日用電報告與電費試算，每10分鐘一筆電力資料，也有助用戶了解用電習慣，提升用電感知。根據日本與美國電力自由化經驗，光是導入家庭能源管理系統，便可以有效降低住家 5-10% 整體用電量。未來若普及至每個家戶，只需年用電量節省1%，就可以提供台北101連續25年的用電。NextDrive透過「1% 能源行動家」，幫助用戶設定預算與節能百分比，用戶可以清楚了解「日常用電」是否符合預期。

台電表示，希望攜手新創，共同打入家庭市場，推動智慧電錶，即時監控用電和導入綠電，或設計獎勵機制鼓勵節電。例如每年夏天在用電量最尖峰的時刻，就可以透過家庭能源管理服務通知住戶，甚至和商家、百貨公司合作發送優惠，鼓勵大家離開家中出門玩樂，變成人人可以參與的綠色嘉年華。

NextDrive耕耘電力管理解決方案多年，對不同類型電表環境設計不同通訊模組。2018年NextDrive 以 All-in-one 的閘道器整合設計，發表 NextDrive Cube能源物聯網閘道器，藉由整合ECHONET Lite、Wi-Sun、Wi-Fi、Bluetooth等多元連線方式，為能源產業未來生態佈局，更容易與第三方業者合作。未來包括電動車充電樁、蓄電池業者，都可以使用 NextDrive能源閘道器與能源物聯網平台，提供能源數據管理、自動化控制等服務。

物聯網 綠電

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