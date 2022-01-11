太陽光電產業永續發展協會今成立 太陽能三大協會鼎立

以寶晶能源為首的多家太陽光電大廠，共同籌組太陽光電產業永續發展協會（簡稱TPiSA），今（11）日舉行成立大會，台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭、太陽光電發電系統商業同業公會理事長蔡宗榮也出席，業者表示，國內太陽光電產業將以此三大協會主軸，和政府共同推動達成2050年淨零排碳的目標。

太陽光電產業永續發展協會第一階段會員包括，寶晶能源外，力暘能源、三陸開發、大亞綠能科技、天方能源（3073）、中租迪和、台灣布萊富能源科技、永鑫能源、向陽優能電力、泓德能源等，都是具有開發100MW單一案場能力或持有龐大案場的一級大廠。

此次主導籌組太陽光電產業永續發展協會的寶晶能源董事長蔡佳晉表示，未來人類對抗氣候變遷是否成長，太陽光電的發展將是主要因素之一，而全球太陽能一年的蘊藏量是石化及核能的二倍以上，因此，人類並沒有所謂的能源危機，而是過度使用非再生能發電才出現問題，合理估計，若台灣要達到2050年淨零排碳，未來20年將以每年建置3.5GW速度才能達此目標，太陽光電產業永續發展協會成立後，將和政府共同努力達成目標。

徐秀蘭也表示，台灣若要達成2050年淨零排碳的目標，太陽光電產業將會是另一個台灣的兆元產業，目前全球不僅面對氣候變遷的嚴重問題，也面臨能源價格高漲的問題，未來台灣的能源政府需要政府更進一步的訂定，特別是近幾年台商回台建廠，有更多的能源需求，也包括2025年之後，台灣的能源結構、再生能源的建置規劃等，都是未來太陽能業者和政府需要共同努力的目標。