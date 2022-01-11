快訊

確診足跡燒到北市信義區 一蘭拉麵緊急停業清消

F-16V疑墜落現場搜尋情況曝光 民眾：常見軍機練習炸射

太陽光電產業永續發展協會今成立 太陽能三大協會鼎立

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

以寶晶能源為首的多家太陽光電大廠，共同籌組太陽光電產業永續發展協會（簡稱TPiSA），今（11）日舉行成立大會，台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭、太陽光電發電系統商業同業公會理事長蔡宗榮也出席，業者表示，國內太陽光電產業將以此三大協會主軸，和政府共同推動達成2050年淨零排碳的目標。

太陽光電產業永續發展協會第一階段會員包括，寶晶能源外，力暘能源、三陸開發、大亞綠能科技、天方能源（3073）、中租迪和、台灣布萊富能源科技、永鑫能源、向陽優能電力、泓德能源等，都是具有開發100MW單一案場能力或持有龐大案場的一級大廠。

此次主導籌組太陽光電產業永續發展協會的寶晶能源董事長蔡佳晉表示，未來人類對抗氣候變遷是否成長，太陽光電的發展將是主要因素之一，而全球太陽能一年的蘊藏量是石化及核能的二倍以上，因此，人類並沒有所謂的能源危機，而是過度使用非再生能發電才出現問題，合理估計，若台灣要達到2050年淨零排碳，未來20年將以每年建置3.5GW速度才能達此目標，太陽光電產業永續發展協會成立後，將和政府共同努力達成目標。

徐秀蘭也表示，台灣若要達成2050年淨零排碳的目標，太陽光電產業將會是另一個台灣的兆元產業，目前全球不僅面對氣候變遷的嚴重問題，也面臨能源價格高漲的問題，未來台灣的能源政府需要政府更進一步的訂定，特別是近幾年台商回台建廠，有更多的能源需求，也包括2025年之後，台灣的能源結構、再生能源的建置規劃等，都是未來太陽能業者和政府需要共同努力的目標。

太陽光電 太陽能 氣候變遷

延伸閱讀

全國首座 高雄旗津生命紀念館太陽能光電啟用

中美晶上月營收減3% 環球晶減3%

中美晶集團今年將結構性大調薪 調幅近期敲定

推動綠能節能減碳 中市運動場館設綠能屋頂

相關新聞

勞退新制基金單月虧損百億元 勞工個人帳戶會被倒扣？

因通膨升溫、全球供應鏈瓶頸，致新制勞退基金2021年11月單月虧損109.4億元，有勞工擔心個人退休金專戶金額會遭到倒扣...

8成CEO看好台灣經濟 信任是成功關鍵

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】近8成台灣CEO看好台灣經濟發展！中國信託銀行董事長利明献11日於天下經濟論壇表示，台灣目前狀況就是「錢太多」，呼籲政府結合ICT與金融產業，投入未來綠電、半導體等潛力產

追查聯合漲價 公平會啟動年節專案

近期物價波動不斷，行政院跨部會物價稽查小組日前已鎖定知名餐飲業進行調查，公平會今（11）日表示，最近更同步啟動年節查價，...

數位轉型專家對談 中小企業如何華麗轉身

因應COVID-19爆發，行政院為刺激財政發放的「振興五倍券」，是由經濟部中小企業處主要負責的業務。此次多加入了數位元素...

民眾黨團舉行永續台灣經濟論壇 邀游錫堃出席致詞

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「永續台灣經濟論壇」，表示對於面對全球經貿變局，台灣無法置身事外，不僅夾在美中經貿戰之間，也...

成本大增政府卻不准漲價 卜蜂：獲利無法創高很可惜

卜蜂董事長鄭武樾表示，去年受疫情影響，是很不正常的一年，原物料、運費一直維持高檔，雖然營收創新高，但政府一直在控制物價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。