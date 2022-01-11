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星展看好今年美元 Q1走強至Q3

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉今（11）日指出，稍微看淡今年亞幣表現，他解釋，假設美國升息、歐洲維持利率不變，屆時美元表現將較佳，料美元指數Q1起逐步走強到Q3。

但因星展料，第4季後各國央行貨幣政策將逐步正常化，以及新興市場經濟復甦，Q4美元指數將微幅走弱。

亞幣上，現階段亞幣與新台幣狀況已經略為脫鉤，排除新台幣上，星展集團預期亞幣近期偏弱，主因經濟復甦不如歐美佳，但下半年亞幣將可望恢復正常。

最好劇本為，假設2023年恢復疫情前正常國際觀光往來活動，亞幣將有機會成長並回到正常化表現。

亞洲指標市場中國大陸的經濟表現，陳昱嘉指出，去年底中國大陸對地產類股的監管措施雖然在去年12月稍微鬆綁，但政策尚未明朗下，建議保持觀望，等待大陸官方有更明確的鬆綁地產訊息，再進場布局，星展預估人民幣對美元第3季有機會升到6.6。

新台幣 美國升息

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