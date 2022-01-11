8成CEO看好台灣經濟 信任是成功關鍵

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】近8成台灣CEO看好台灣經濟發展！中國信託銀行董事長利明献11日於天下經濟論壇表示，台灣目前狀況就是「錢太多」，呼籲政府結合ICT與金融產業，投入未來綠電、半導體等潛力產業；資誠聯合會計師事務所所長周建宏則指出，決策愈快速或受客戶信任的企業，對未來營收更有信心。

台灣經濟榮景樂觀

根據調查，200位以上CEO的報導，近8成台灣CEO都認為，全球2022年經濟成長率將持續提升，台灣亦然。調查顯示，中、美對台灣企業的重要性同時都上升。周建宏強調，在台灣逐漸靠攏美國市場時，也沒有放棄中國市場。

利明献回顧台灣近兩年良好的經濟成長說，受惠於中美貿易戰後的供應鏈轉移，疫情下電子商機崛起，造就了台灣經濟的成長。統計數據表示，2021年台灣外匯存底連續24個月增加、國內投資毛額為20年來新高。

他指出，台灣現在狀況就是「錢很多」，呼籲政府應結合ICT產業的良好基礎與金融產業的豐厚資金，試著培養全球人才，投入未來的明星材業，如綠電、半導體、5G、智慧醫療、人工智能AI、電動車等領域。

能源轉型愈早愈好

利明献說，在能源轉型的趨勢下，「綠色議價」一定會發生。他也指出，目前世界通貨膨脹的狀況，與氣候危機造成的能源價格上漲有關，所以氣候轉型所產生的成本能不能轉嫁，全球的消費者能不能接受漲價，都是值得再思考的議題。

他說，企業如果只從「減碳」的觀點來看，減碳措施只是增加了成本。但他也指出，氣候變遷也帶來無窮大的機會，關乎氣候變遷的產業都將成為未來趨勢與投資熱點。台灣未來主要還是以代工為主，當與世界大型品牌與企業合作時，它們也會要求落實相關的能源規定，他更強調，企業的能源轉型是「愈晚做愈早出局」。

敏捷性與信任度

周建宏指出，過去企業多以「賺錢的能力」作為成功與否的指標。但隨著時間與科技的改變，「敏捷性」與「信任」將成為未來成功企業的關鍵。根據調查顯示，對未來營收成長越具信心的企業，擬定與執行策略的速度愈快；受客戶信任的企業，對未來營收成長越有把握。

針對企業的敏捷性的部分，周建宏說，決策速度緩慢有很多因素，可能出於授權不足，導致所有事情都要集中管理，拖緩進度；內部本位主義太高，各自為政、無法達成共識的狀況；資訊不夠完整透明，資料不足以快速做出決策等問題。他認為，每個企業的問題可能不同，企業可以針對這些方面進行檢討。

而針對如何建立企業信任度時，周建宏表示，企業領袖應該針對「信任」訂定策略，確認企業對信任的具體定義，如建立KPI的衡量標準。同時，要策略的保持一致性與可靠性，並盡可能考量所有利害關係人。此外，他特別提到，隨著數位發展，建立維護數據隱私等資安措施，也成為重要的信任基礎。

【更多精采內容，詳見 】