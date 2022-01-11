快訊

聯醫護理師染疫傳男友？黃珊珊：男CT值反而高 途徑要研究

桃園新增9本土足跡曝光 華勛市場、自助餐、早餐店入列

追查聯合漲價 公平會啟動年節專案

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

近期物價波動不斷，行政院跨部會物價稽查小組日前已鎖定知名餐飲業進行調查，公平會今（11）日表示，最近更同步啟動年節查價，避免業者年關前趁勢聯合哄抬漲價

物價稽查小組橫跨各部會，包括法務部、公平會、農委會、經濟部、財政部、消保處等，目的是為了解漲價的環節及原因，目前已經針對餐廳使用量較大的豬肉、雞肉、魚漿等食材向中游及上游追查，目標穩定不尋常的物價波動。

公平會表示，考量到年關將近，所以特別啟動年節商品及服務物價查訪，並與物價稽查小組保持密切聯繫，以防春節前業者藉機從事不法哄抬價格行為。

目前公平會已擇定重要之傳統市場、年貨大街及相關店家進行年節商品及服務市況訪查，若發現異常即啟動調查程序，讓民眾可以安心過好年。

為了達到事先預防的效果，公平會已發函提醒年節時期民眾最需要的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣、桶裝瓦斯等相關事業團體轉知所屬會員，促請其注意《公平交易法》相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務之價格，或限制營業時間等聯合行為。

公平會表示，執法無假期，凡與民眾生計特別相關的，或者與年節商品或服務相關的，都是優先調查的對象，一經發現違法聯合行為事證，「再急、再難、再遠，公平會也會追查到底。」

公平會表示，近期也修正「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，大幅提高檢舉獎金的額度，歡迎民眾提供業者合意漲價的線索，如能成案，將依所提供之證據價值，獎金從5萬元起跳，最高可達1億元，且發放程序很簡便、快速。

公平會呼籲，疫情期間，政府挺企業，物價波動時期，也請企業挺人民，善盡企業社會責任，切勿有聯合哄抬物價等不法行為。

公平會 物價 漲價

延伸閱讀

擁91房大戶 4年只繳4萬

連虧四年 基富通賺錢了

中華電 去年EPS 4.61元

包租公擁房91間不報稅！國稅局逼認530萬所得 補繳稅逾200萬

相關新聞

勞退新制基金單月虧損百億元 勞工個人帳戶會被倒扣？

因通膨升溫、全球供應鏈瓶頸，致新制勞退基金2021年11月單月虧損109.4億元，有勞工擔心個人退休金專戶金額會遭到倒扣...

8成CEO看好台灣經濟 信任是成功關鍵

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】近8成台灣CEO看好台灣經濟發展！中國信託銀行董事長利明献11日於天下經濟論壇表示，台灣目前狀況就是「錢太多」，呼籲政府結合ICT與金融產業，投入未來綠電、半導體等潛力產

追查聯合漲價 公平會啟動年節專案

近期物價波動不斷，行政院跨部會物價稽查小組日前已鎖定知名餐飲業進行調查，公平會今（11）日表示，最近更同步啟動年節查價，...

數位轉型專家對談 中小企業如何華麗轉身

因應COVID-19爆發，行政院為刺激財政發放的「振興五倍券」，是由經濟部中小企業處主要負責的業務。此次多加入了數位元素...

民眾黨團舉行永續台灣經濟論壇 邀游錫堃出席致詞

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「永續台灣經濟論壇」，表示對於面對全球經貿變局，台灣無法置身事外，不僅夾在美中經貿戰之間，也...

成本大增政府卻不准漲價 卜蜂：獲利無法創高很可惜

卜蜂董事長鄭武樾表示，去年受疫情影響，是很不正常的一年，原物料、運費一直維持高檔，雖然營收創新高，但政府一直在控制物價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。