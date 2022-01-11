數位轉型專家對談 中小企業如何華麗轉身

因應COVID-19爆發，行政院為刺激財政發放的「振興五倍券」，是由經濟部中小企業處主要負責的業務。此次多加入了數位元素，減少印刷成本，在中央及地方政府的推廣及各種加碼之下，數位領取率大大的提升，高過之前的三倍券。

負責此次統籌的是經濟部中小企業處長何晉滄，專長人力資源管理、組織行為和中小企業電子化，他也曾擔任過南部科學園區管理局副局長，公部門歷練豐富。

何晉滄和數位轉型學院院長詹文男都是中央大學博士，兩人同為傑出校友，近年都積極的提倡數位轉型。本周「數位轉型學院」的「大師543專訪」專訪，就由兩位專家來聊聊中小企業如何面對數位轉型華麗轉身。

面對全世界環境的改變、美中貿易戰、美中科技戰，還有COVID-19帶來的衝擊，台灣中小企業的數位轉型是當今刻不容緩積極要面對的課題。何晉滄表示台灣中小企業有兩個特色，一是具有彈性，二是接受新觀念的速度很快。轉型成敗，企業主的思考能力、思維方式是很關鍵的因素。

疫情讓商業、服務業受到嚴重的衝擊，包括餐飲業、零售業遭受了史無前例的波及。實體店的經營方式撐不住房租的壓力紛紛倒閉，外送的大量需求，迫使許多店家被動的改變商業模式，卻意外地踏出了數位轉型的第一步。

對於比較具競爭力的製造業或是較為國際化的大廠來說，受到國際供應鏈的移動，數位轉型不是要不要的問題，而是要如何做的問題。如何運用AI、機聯網、大數據，針對製程、產品良率、新產品研發，利用數位工具去加速或改良研發產品的速度和品質。

全台企業有98%屬中小企業，疫情爆發之後，中小企業對數位轉型有相對的急迫感，快速的學習利用網路、電商、平台、直播、社群媒體等數位化的工具來重整布局，行銷自己的產品。許多微企業在雲市集上實際的學習如何當自媒體，如何行銷。到目前為止，已有1萬家以上的中小企業接受政府3萬元的補助，採購雲端的相關產品，讓自己上線。

雲市集上的雲端軟體部分約有四、五百種，最主要的有內部管理、開設店鋪、行動支付這些軟體讓商家選擇。這些服務都在電商平台執行，讓大家用便利有效率的方式就能採購，這也是政府在做數位轉型的服務。

除了國內市場的內需型，也有中小企業是做國際市場的。製造業與服務業又是如何提升競爭力？台灣製造業最近興起用AIoT去促進整個製程流暢，使工廠管理的效率提升。運用AIoT把各種不同的工作站連貫在一起，使工廠智慧化生產和製造，增加效率，節省成本，直接把資訊科技（IT）+作業科技（OT）+通訊科技（CT）這3T融合起來做好的數據管理。

數位轉型學院院長詹文男提到，政府有一個產業創新、新南向跟地方創生的方向，而當初何晉滄處長接任中小企業處的時候，提出的施政方向也提出要協助中小企業朝幸福、永續、大成長的目標。這三點的內容又是什麼呢？

精彩內容將於2022年1月13日（周四）晚間7時30分首播。請搜尋FB、YouTube「數位轉型學院」。