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勞退新制基金單月虧損百億元 勞工個人帳戶會被倒扣？

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
通膨升溫、全球供應鏈瓶頸，致新制勞退基金2021年11月單月虧損109.4億元，有勞工擔心個人退休金專戶金額會遭到倒扣。圖／聯合報系資料照片
通膨升溫、全球供應鏈瓶頸，致新制勞退基金2021年11月單月虧損109.4億元，有勞工擔心個人退休金專戶金額會遭到倒扣。圖／聯合報系資料照片

因通膨升溫、全球供應鏈瓶頸，致新制勞退基金2021年11月單月虧損109.4億元，有勞工擔心個人退休金專戶金額會遭到倒扣。對此，勞動部勞保局表示，新制勞退基金運用收益分配，係以該基金當年度累積收益、於隔年3月辦理分配，並非以單月份盈虧情形分配，不會因為單月虧損有倒扣問題。

勞保局並強調，依勞動基金運用局公告2021年截至11月底，新制勞退基金累積運用收益為2,022億餘元，收益率6.93%，並非有虧損情形，勞動基金運用局將今 (2022)年2月公告全年度運用結果後，勞保局始依法於3月辦理收益分配並揭示於勞工個人專戶。由上述收益表現來看，勞工今年3月都會獲分配到收益，沒有倒扣的問題。

勞保局進一步表示，依照「勞工退休金條例退休基金管理運用及盈虧分配辦法」第八條規定，2021年度新制勞退基金係以2021年12月31日為盈虧分配基準日，並於2022年3月底前由勞保局完成盈虧分配作業。

勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。此外，各年度分配入勞工個人專戶之收益，需等到勞工符合請領退休金條件時，亦即年滿60歲，才可以併同專戶本金領取。

勞保局表示，勞工領取退休金時之累積收益，有不低於以銀行二年定期存款利率計算的保證收益保障，勞工不用擔心新制勞退基金的短期盈虧表現。

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