成本大增政府卻不准漲價 卜蜂：獲利無法創高很可惜

卜蜂董事長鄭武樾表示，去年受疫情影響，是很不正常的一年，原物料、運費一直維持高檔，雖然營收創新高，但政府一直在控制物價，企業必須配合政策，難免造成營運壓力，獲利僅勉強與2020年水準差不多。

鄭武樾表示，氣候的變遷也影響大宗物資的產量，預估今年的玉米、黃豆以及運費等成本應該還是居高不下，導致直接賣原料比賣食品好賺的異象，但為了照顧長期客戶，並不能這樣做。

鄭武樾認為，通膨已經是全球性的現象，飼料如果漲價，包括豬價、雞價、蛋價都要上漲，一直壓是壓不住的，「企業不會刻意哄抬物價，現在這種狀況，漲價是很正常的。」

去年底卜蜂的飼料再有微幅調漲，全年度每公斤共漲了0.9元。鄭武樾透露，受到了政府不少關切，但也其實仍無法反映成本的增加，農曆年前應該不會再漲價，但年後就很難預測，要觀察市場變化，

鄭武樾無奈表示，股東也會有要求公司成長壓力，雖然營收一直創新高，但成本大增，產品價格卻沒有跟上，獲利無法跟著創高，「不知道是正常公司營運還是配合政府哪個才對。」但他也說，卜蜂並未裁員、減薪或放無薪假，不論營運狀況，卜蜂平均每年都會調2~3%，年終獎金也固定在1.5~2個月。

鄭武樾指出，由於疫情因素，製造業也有缺工情形，因此不管製造技術、自動化程度都要提高，行銷方式也要有所改變，如果在艱困環境中沒有做出調整，很快會被時代淘汰，但卜蜂已經做好準備，要把危機變轉機。

鄭武樾更說，今年營運目標仍要再成長，因此必須不斷投資，也將跨入素食領域，包括植物肉等也在研發中，可以利用既有通路銷售，難度並不高，「本來進度很快，但是植物肉是與泰方共同研究，泰方的專家卻因為疫情無法來台，進度有點落後。」