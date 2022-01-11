「和員工共享獲利」才是王道 夢幻企業五大特質出爐

根據104人力銀行統計，1月工作數約90萬個創歷史新高，年度最大轉職潮真的來了。此外，根據104玩數據今（11）日公布的調查可以發現，從夢幻企業以及離職徵兆可看出，影響上班族動與不動的關鍵仍在於薪資。

但，想換工作，怎麼挑公司？104玩數據今（11）日公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質，66.2%經理人推崇「願與員工共享獲利」居冠；生活與工作平衡排名第二，占60.6%；其次依序是公司文化開放且充分授權，占51.9%；排名第四的是公司制度完善，功過賞罰分明，占50.9%；第五大特質則是重視員工學習成長，占50.2%。

若依年紀分析，40歲以下的經理人最在乎「能生活與工作平衡」，40歲以上青睞「願與員工共享獲利」，呈現世代差異，青壯年經理人看中工作之外的生活品質，中高齡經理人經濟壓力較大，更在乎薪資。

再深入探究各產業經理人和HR對企業夢幻特質的差異，104玩數據調查發現，11個產業中，9個產業的受訪者最在乎「願和員工共享獲利」，其中，以流通零售業72.5%比例最高，疫情宅經濟爆發，經理人和HR看到企業獲利增加更期盼共享獲利獲得更好的薪酬。金融業、半導體業、生技醫療業因產業薪資福利已位於前段班，則更在乎「生活與工作平衡」。

至於上班族準備離職前會出現哪些徵兆？根據 104玩數據調查，52%的企業人資觀察，「覺得薪水比別人低，被虧待」最讓上班族想逃離原工作，排行第二名為「一想到主管就滿肚子火」（31%），排行第三為「每天都不想踏進辦公室」（29.5%）。

不過，各年齡層中，排序第二出現變動，30歲以下青壯年「覺得工作無聊、沒挑戰」想離職，41歲以上中高齡「一想到主管就滿肚子火」離職，青壯年較在乎工作是否有趣有挑戰，中高齡重視職場人際相處，尤其是與主管的互動。