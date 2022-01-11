公債殖利率走升 信用債市迎來資金淨流入

聯準會態度趨鷹，加上美國部分經濟數據不如預期，股市與債市出現震盪，公債殖利率走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，三大債市在2022年第一周皆迎來資金淨流入，其中投資等級債淨流入金額來到54.4億美元，居三大債市之冠。

美國最新失業率下降幅度大於預期，緊俏的勞動市場呼應最新釋出的聯準會FOMC會議紀要中暗示可能會提早升息相關訊息，相對鷹派的氣氛帶動美國10年期公債殖利率在過去一周大幅上彈，單周走升25個基準點，來到近期相對高點的1.76%。

安聯投信表示，隨著美國公債利率單周飆升來到近期高點，多數債券資產也面臨明顯衝擊。觀察全球主要債市表現，包括全球政府債券、通膨連結債與美國政府債券等過去一周多收黑，跌幅可達2%以上；相較之下，信用債跌幅則明顯較小，其中高收益債走勢又明顯較投資等級債穩定，為債市中相對抗跌者。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，根據美國聯準會2021年12月聯邦公開市場委員會會後資料指出，其對美國2022年GDP成長的預測較9月預測數據為佳來到4.0%、失業數據較9月預測更低；通膨數據雖將較2021年明顯下降，但仍會高於2%的平均目標。

謝佳伶表示，從聯準會目前預估的經濟數據來看，美國經濟未來勢將持續復甦、邁向正常化，而聯準會也將開始加快縮減購債的步伐，幅度達到之前的兩倍，如此將會使購債計畫的結束時間點提早至2022年第一季，態度明顯轉為更加鷹派。

在升息步調方面，謝佳伶指出，聯準會表示將會視美國經濟發展、就業市場改善狀況而定，但若將部分勞工可能在疫情後選擇提早退休等因素考量進來，美國目前的勞動市場復甦狀況已相當接近聯準會的目標；加上從聯準會12月最新點陣圖及指引來看，升息速度可能會較市場預期的更快，如此便會使市場預期與實際狀況間出現差距。

謝佳伶表示，雖然隨著經濟狀況的變化，市場對於升息及利率的預期將有所調整，但這過程也會伴隨著利率的波動，並使利率風險相應而生、債市波動提高。因此在債市的投資上，應首重資本保護的重要性，留意過長存續期可能更易受到利率波動的影響；此外也應留意債券的收益率是否足夠抵抗利率變化帶來的價格波動。

謝佳伶進一步表示，為對抗接下來勢將提高的市場波動，在投資債券資產時建議可關注企業體質佳、評級較佳、現金充足且存續期較短的美國企業短年期高收益債，控制信用與利率風險。在產業的佈局上，則建議應著重於低循環相關產業，降低因過度依賴景氣循環使企業基本面出現大起大落的風險，在追求收益的同時也致力降低波動。