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潔淨能源ETF 預計1月21號掛牌上市

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

全球各國為了因應氣候變遷的問題，陸續制定潔淨能源發電獎勵政策，依據國際再生能源協會就預估，為了達到2050年淨零碳排的目標，能源轉型投資需求將超過百兆美元。

看準了淨零碳排的全球未來趨勢，富蘭克林華美投信推出富蘭克林潔淨能源(00899)，預計將於1月21號掛牌上市，讓國人在愛護地球的同時也能讓投資人搭上這波投資趨勢行情。

00899追蹤指數為標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index)，該指數成分為全球潔淨能源相關程度最高的30家企業，並在每半年調整指數成分股。若進一步觀察指數成分股前五大國家，美國佔比達45.8%，西班牙、加拿大、中國大陸和紐西蘭也有約8%的比率，再攤開產業分布，太陽能占34.4%比例最多，其次是多元再生能源，接著分別有風力、氫能源及水力等潔淨能源。

尤其近年太陽能與風力發電成本已降至與傳統石化燃料相當，企業也逐漸進入獲利階段，轉型效益顯現後，裝設需求可望加速，也將扮演潔淨能源轉型主力，如美國已提出2035年太陽能與風電能源占比提高至75%、2050年達90%的目標。

各國實施碳中和的能源轉型目標已是勢在必行，潔淨能源產業機會也亦同正揚帆而起，國內首檔布局全球新能源產業的ETF 00899將於1月21掛牌上市，若想要參與此等投資大商機，上市價格為新台幣20元，等於一張 ETF只需新台幣 2 萬元，讓小資族、年輕族群即可用小錢，當全球頂尖潔能公司的股東，參與全球能源轉型的新商機。

投資獲利沒有捷徑，想要跟著全球大趨勢走，不妨選擇交易流程簡單、持股透明的主題型ETF，不僅能夠響應愛地球、更能夠過自身的一筆小資金，跟上大趨勢。

太陽能 新台幣

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