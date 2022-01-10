真有通膨怪獸 去年前11月實質經常性薪資衰退五年首見

萬物齊漲，通膨陰霾持續籠罩，薪資成長也被高物價吃掉了！主計總處今（10）日發布2021年1~11月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均43,138元，年增1.86%，總薪資平均55,819元，亦增2.95%。但，剔除物價因素後，實質經常性薪資則為41,391元，年減0.05%，則是2017年以來首度出現負成長。

雖然薪資和行業、職業、個人技能都有關係。但，整體來說，物價上漲幅度如超過薪資增幅，民眾的實質購買力將受到侵蝕，如果薪資增加的幅度超過物價漲幅，民眾的購買力仍將提升。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，這是近五年首度出現下滑，從數字的意義看來代表實質購買力的下滑。

根據主計總處統計資料顯示，去年有七個月消費者物價指數突破2%通膨警戒線，全年平均漲幅1.96%，不過，由於出口暢旺、景氣有製造業支撐，陳惠欣表示，去年加薪狀況比往年表現好，1~11月的實質總薪資年增1.03%、仍呈正成長。從實質總薪資的數據可以看出，實質購買力自2017年以來持續維持正成長。

陳惠欣指出，去年1~11月全體受僱員工每人每月實質經常性薪資年減0.05%，是2017年以來首次出現負成長，確實是受到物價的影響比較高，但也由於廠商發放薪資方式一直在改變，尤其績效獎金的發放改為不定期或者頻率比較高，因此還是要把實質總薪資合併起來一起看，目前去年1~11月實質總薪資仍維持正成長。

此外，陳惠欣還指出，2021年前11月經常性薪資年增1.86%、總薪資年增2.95%，表現都比2020年好，其實2021年「整體薪資表現不錯」。

只是，若就行業別觀察，受疫情影響，去年1~11月各行業總薪資呈現兩樣情。製造業營運狀況佳，去年1~11月總薪資較2020年同期增加6.22%，其中電子零組件製造業增加11.66%、快遞業增加10.55%、不動產業增加5.01%、金融及保險業增加4.23%、營建工程業增加4.13%。

不過，旅行及相關服務業、藝術娛樂及休閒服務業則受疫情影響，分別年減7.91%、5.15%。