經濟活動持續回溫 去年11月受僱員工數恢復疫情前水準

隨國內經濟活動持續增溫，主計總處今（10）日發布我國11月工業及服務業受僱員工人數817.1萬人，較去年10月底續增2.1萬人，是連續五個月受僱人數回升。主計總處表示，11月底全體受僱員工人數各行業多呈增加，其中批發及零售業增加7,000人較多。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年11月的勞動市場受僱員工人數總數已經追平了疫情前的去年4月水準，部分業別受僱員工人數甚至還超過去年4月水準，像是製造業一直以來營運狀況就不錯，11月增加2,000人，已較去年4月增加1.1萬人，醫療保健及社會工作服務業亦較去年4月增加1.1萬人。

此外，受疫情影響衝擊比較大的住宿及餐飲業、批發及零售業，以及藝術、娛樂及休閒服務業和去年4月疫情前的受僱員工人數差距，也都逐月縮減中。其中，住宿及餐飲的差距最小，11月受僱員工人數和去年4月相較，只剩1,000人就可以追平疫前水準。批發及零售業的差距也縮減到1萬人，藝術、娛樂及休閒服務業則還有1.4萬人的差距。

展望未來，陳惠欣表示，去年12月疫情控制得宜，除了內需相關行業已慢慢復甦，製造業表現也不錯，預估在受僱員工人數這項勞動需求指標仍是朝正向方展。但，由於Omicron來勢洶洶，今年1月確實有變數存在，這部分就得再觀察了。