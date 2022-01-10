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台灣、加拿大共識 啟動投資促進及保障協議探索性討論

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
政務委員鄧振中。圖／聯合報系資料照片
政務委員鄧振中。圖／聯合報系資料照片

行政院今（10）日表示，政委鄧振中今日與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）舉行雙邊視訊會議，宣布我國與加拿大啟動「投資促進及保障協議」(FIPA)探索性討論 。

行政院指出，鄧振中與伍鳳儀今透過視訊會談，雙方就台加雙邊經貿關係、供應鏈韌性、多邊及區域經貿議題等交換意見。

雙方並於會議中宣布台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」(Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement)探索性討論(exploratory discussions)。

行政院指出，加拿大是台灣的重要經貿夥伴，2020年台加雙邊貿易總額約為55億美元，台灣為加拿大在亞洲第六大貿易夥伴，台灣對加直接投資累計金額逾2.56億美元、加商來臺投資金額累計逾5.57億美元。

行政院表示，我與加拿大啟動FIPA探索性討論，是強化雙邊經貿關係重要的里程碑，對於加拿大深化印太區域合作，及我與理念相近夥伴加強經貿連結也有助益。

對於雙方共識，行政院表示，雙方同意在進行台加FIPA探索性討論的同時，未來也將持續強化供應鏈靭性，並發掘商業機會，另將促進新興議題合作，包含科技、原住民、教育等議題，共同推動雙方包容性成長與貿易。

加拿大 鄧振中

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