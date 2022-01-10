王美花籲業者朝升級及淨零碳排努力 讓世界看見台灣

經濟長王美花今晚參加台灣區電機電子公會歲未感恩聯誼會致詞中表示，去年經歷早災及新冠肺炎、發行五倍券及公投等四大工作，幾乎從年頭忙到年底 ，但台灣展現令人稱傲的治理能力，不僅讓國際看見台灣、需要台灣，她期許今年還是有很多挑戰，希望產業界一起努力，繼續朝產業升級及淨零碳排目標前進。

台灣區電機電子公會理事長李詩欽則表示，根據今天剛發佈「日經新冠復甦指數 (Nikkei Covid-19 Recovery Index)」，台灣以75.5分高居全球第三名，與去年11月相比，進步6.5分，亞太國家中，連續兩個月排名第一。這些成績在各部會中，居首功的當然是經濟部。

他強調，在經濟部在王美花部長領導下，連續18個月出口增長，並首次連續三個月出口值突破400億美元，去年(2021) 出超652.8億美元，歷史新紀錄。2021年全年出口4464.5億美元，進口3811.7億美元，都是歷史新高。在亞洲四小龍中，連續三年，台灣表現最佳。

2021年12月，外匯存底5484.08億美元，連五個月創新高。2020年，亞洲四小龍中，台灣國內生產毛額（GDP）成長3%，新加坡 / 香港 / 南韓 都是負成長。2021年，去年12/26，主計處上修GDP成長6.09% (突破6%)，連續兩年，亞洲四小龍之首。

展望今年，他認為台灣經濟上半年仍會有不錯的表現，但下半年受到各國疫情升高影響，變數反而較大，需密切注意各國疫情發展。

至於與台灣密切相連的大陸再傳部分省市封城 ，李詩欽反而認為大陸及台商在疫情防護及警戒都採高規格對待，目前電電公會的會員在大陸的工廠也都正常運作，他認為影響應該有限。