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台日經貿會議睽違兩年明開幕 經部：期待強化合作

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

台日經貿會議開幕式明（11）日將舉辦，經濟部表示，受到疫情影響，台日經貿會議已經有兩年沒有舉辦，此時恢復舉辦，雙方都相當期待；歷年該會議也曾達成多項協議和合作備忘錄。

經濟部指出，台日經貿會議是由台日關係協會及日台交流協會共同舉辦，貿易局局長江文若也以會議最高顧問的身份參與，為台日間在各項經貿話題中，直接交流意見的重要平台，歷年也達成多項協議或簽署合作備忘錄。

經濟部表示，由於疫情影響，台日經貿會議過去兩年並未舉辦，而在台日經貿廣泛交流、供應鏈加深合作的此時恢復舉辦，對於強化雙邊經貿合作別具意義，也是台日雙方的共同期待。

此外，因應疫情後供應鏈重組的國際情勢，台灣希望走向國際、參與更多經貿整合，也希望積極爭取更多國家的支持，持續加深與國際的經貿連結。

疫情 經濟部 台日關係

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