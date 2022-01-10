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實物投影機品牌愛比科技 明日88元登錄興櫃

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

實物投影機大廠愛比科技 （6858） 11日將以88元登錄興櫃市場掛牌交易。看好數位教育與混合式工作等應用需求成長，愛比樂觀看待2022年度營運展望，並規劃上櫃目標，愛比預期本季起將陸續推出新品，除了既有市場滲透率提高，加上新品效益顯現，力拚今年營運優於去年。

愛比科技目前實收資本額2.72億，去年全年營收12.3億元，年增2%，去年上半年每股純益7.83元。目前愛比科技來自實物投影機的營收占比達九成，其中，以美國為主力銷售市場，占比達七成，主攻教育等利基市場，至於歐洲市場占比15%。

愛比科技表示，公司以先進的技術及直覺式用戶體驗設計產品，為客戶提供提升溝通效能的解決方案。目前實物投影機委由其他廠商代工生產，除了教育市場之外，今年也積極拓展線上會議、或其他居家上班（WFH）等應用。

愛比科技表示，在疫情趨使下，全球加速數位化，數位轉型已成為必然趨勢。人們對遠距學習和工作解決方案的應用不僅大幅提升，遠距教育及會議型態也出現根本性的改變，對視訊溝通協作產品的創新及需求產生正面影響，推升愛比科技近年的營運 成長。

愛比科技以銷售原創品牌 IPEVO的自主開發產品為主，美洲市場銷售占合併營收七成以 上。未來將持續發展遠距教學及遠距工作所需的視訊溝通類型產品，在產品開發上整合更多影像與聲音技術，除穩固美洲既有市場通路，亦同步深耕歐洲及東南亞市場，朝針對教 育以外產業、醫療、服務業、零售等全產業擴展。

此外，愛比科技也積極響應政府數位學習政策，在2021年疫情期間陸續捐贈364台高畫 質教學攝影機，給全台九縣市教育局，協助各級學校打造下一代的數位教育轉型。

營收

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