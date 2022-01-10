日媒稱我將進口福島食品？台日經濟貿易會議在即 經部這麼說

第45屆台日經濟貿易會議將於明（11）日在台北舉行，而在會議前夕也出現日本媒體日本時事通信社今（10）日報導，台灣最快會在今年1到3月間有望解禁，開放福島五縣食品，讓本次會議意味不同。對此，經濟部官員回應，會確保「國人健康」、「以國際標準」、「科學證據」三原則作為各種對話、評估跟管理的依據。

台日經濟貿易會議自1975年起，每年在台北、東京輪流舉辦。根據台灣日本關係協會下午發布的採訪通知，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會將在11日上午8時30分，於大倉久和大飯店以視訊方式舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式。會議開幕式由台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫雙方致詞，經濟部貿易局長江文若將以最高顧問身分出席。

而在會議前夕，日本時事通信社報導指出，台灣為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），正加速討論開放福島五縣食品，最快今年1到3月間有望解禁。對於日本媒體報導及明日會議是否討論到福島食品，經濟部官員回應，會確保國人健康、以國際標準、科學證據來作為各種對話、評估跟管理的依據。

經濟部表示，本會議是由台日關係協會及日台交流協會共同舉辦，江文若以會議最高顧問的身份參與，為台日間在各項經貿話題中，直接交流意見的重要平台，歷年也達成多項協議或簽署合作備忘錄。

經濟部指出，由於新冠肺炎疫情影響，台日經貿會議過去兩年並未舉辦，而在台日經貿廣泛交流、供應鏈加深合作的此時恢復舉辦，對於強化雙邊經貿合作別具意義，也是台日雙方的共同期待。此外，因應疫情後供應鏈重組的國際情勢，台灣希望走向國際、參與更多經貿整合，也希望積極爭取更多國家的支持，持續加深與國際的經貿連結。