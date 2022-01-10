集結15家風電供應商 西門子歌美颯吹響區塊開發號角

西門子歌美颯今（10）日舉辦「供應鏈大會暨第三階段策略夥伴宣誓儀式」，現場有15家離岸風電國際以及本土供應鏈到場共同響應，宣誓將齊心合作邁向離岸風電第三階段區塊開發，打造台灣成為亞太區離岸風電出口中心。

出席宣誓儀式廠商包括金豐機器工業、台灣重山風力、先進華斯複材科技、台灣塑膠工業（1301）、華城電機（1519）、君帆工業、科凱風能、士林電機（1503）、西門子能源、信邦電子（3023）、上緯興業、東元電機（1504）、華新麗華（1605）、台灣福士、永冠能源科技（1589）集團島等15家廠商。

經濟部工業局金電組長林華宇表示，工業局促使國內離岸風電產業供應鏈進行有效串整，進而成為全球國際離岸風機設備大廠，如西門子歌美颯國際供應鏈；期許看到更多台灣本土供應鏈所生產的零組件，能穩定矗立台灣海峽運轉20年以上。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）指出，西門子歌美颯將既有供應鏈引進台灣，同時正積極扶持離岸風機台灣本土供應鏈。我們將發揮在台累積的寶貴經驗值，盼能與供應鏈攜手邁進離岸風電第三階段區塊開發，達到政府所設能源政策之目標，並以出口為導向，創造具區域競爭力的國際離岸風電供應鏈。

西門子歌美颯於2021年9月正式啟動台灣第一座機艙組裝廠，目前產能全開，全力供貨支持900MW（百萬瓦）大彰化東南及西南第一階段離岸風場。

後續在海龍離岸風電計畫獲得合作夥伴最終投資決定下，西門子歌美颯將於2022年第3季擴建台中機艙組裝廠，規劃將拓增雙倍土地面積達8公頃、興建兩棟新產線與一棟倉儲，也將雇用雙倍的工廠員工數，進行輪轂與後端在地生產，預計於2024年中，啟動西門子歌美颯SG14-222DD直驅式離岸風機在地製造，每座離岸風機的機艙預計將有近上萬個零組件投入機艙生產，而拓建後的機艙廠年產能將可供應2GW（10億瓦）的裝置容量規模。

西門子歌美颯亞太區市場開發總經理修傑洛（Gero Tschierschke）表示，西門子歌美颯將於今年中擴建台中機艙組裝廠，盼深化與台灣在地離岸風機供應商的合作，累積量能加速學習曲線，齊心攜手進軍離岸風電第三階段，透過綜效提升產業鏈價值，打造台灣成為亞太區離岸風電出口中心。

西門子歌美颯於2017年來台灣設立亞太區營運總部，隨即積極尋求在地合作，於離岸風電第一階段與第二階段所獲總裝置容量為3GW，包含興建台灣第一座具商業規模的海洋風電離岸風場，並獲得雲林允能640MW離岸風場、海能風電376MW離岸風場、900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的合約，以及獲選為1,044MW海龍離岸風電計畫首選供應商；目前在台灣員工總數已超過260人，並持續穩定成長中。